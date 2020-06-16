A.Sofular Köyü’nün su ve yol problemi çözülüyor

Zonguldak’ın Ereğli ilçesine bağlı A.Sofular Köyü’nde su ve yol probleminin çözülmesi için Kaymakam İsmail Çorumluoğlu ve AK Parti Kdz. Ereğli İlçe Başkanı Fatih Çakır incelemelerde bulundu.

AK Parti Kdz. Ereğli İlçe Başkanı Mehmet Fatih Çakır, köylerde yaşayan vatandaşların sorunlarının çözümü noktasında çalışmalarını aralıksız sürdürdüklerini söyledi.

A. Sofular köyünün talepleri doğrultusunda, Kaymakam İsmail Çorumluoğlu ve İl Genel Meclisi üyeleriyle birlikte inceleme ziyareti gerçekleştirdiklerini belirten Çakır “A. Sofular köyümüzün bizden üç talebi vardı. Biri köyün su ihtiyacının giderilmesi için seksen tonluk bir su deposu yapılması, ikincisi, buna takviye olarak eski su deposunun işler hale getirilmesi, üçüncüsü de A. Sofular’ı Yeşilköy’e bağlayan bir bağlantı yolunun yapılmasıydı. Kaymakamımız ve İl Genel Meclisi üyelerimizin katılımıyla yerinde inceleme gezisi gerçekleştirdik. Bu kapsamda Sayın Kaymakamımız İsmail Çorumluoğlu, su deposu ve eski deponun işlerlik kazanması konusunda kaymakamlığımızın gereken desteği vereceğini, yol konusunda da gerekli çalışmaların başlatılacağını ifade etmiştir. Köylerde yaşayan vatandaşlarımızın tüm sorunları gündemimizdedir. Çalışmalara katkı veren başta Kaymakamımız İsmail Çorumluoğlu olmak üzere, İl Genel Meclisi üyelerimize ve tüm diğer yetkililere teşekkür ediyorum” dedi.

Çakır, arazi çalışmalarının yürütüldüğü yaz ayları boyunca, köylerin sorunlarını yakından takip etmeyi sürdüreceklerini ifade etti.

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