Zonguldak'ta maskesiz sokağa çıkma yasağı sürüyor

Zonguldak'ta İl Hıfzıssıhha Kurulu'nun aldığı karar doğrultusunda kentte maskesiz sokağa çıkma yasağı sürüyor. Sağlık Bakanlığı'nın açıklamaları doğrultusunda maskesiz sokağa çıkmanın yasaklandığı il sayısı 42'ye yükselmiş oldu.

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, yeni tip korona virüsle (Covid19) mücadele sürecinde 42 ilde maskesiz sokağa çıkmanın yasaklandığını açıkladı. Zonguldak İl Hıfzıssıhha Kurulunca geçen 21 Mayıs günü alınan karar doğrultusunda maske takmayanlara 392 TL idari para cezası uygulanacağı açıklanmıştı. Alınan karar doğrultusunda kamu kurumlarında, toplu çalışma alanlarında, alışveriş mekanlarında, pazar yerlerinde, ibadet yerlerinde, toplu taşıma araçlarında, il, ilçe, belde ve büyük köylerin merkez ve ana caddelerinde ayrıca toplu bulunulan her yerde usulüne uygun maske takma zorunluluğu getirilmişti.

Maske takmayanlar ile ilgili Kabahatler Kanuna göre 392 TL idari para cezası uygulanmasına verilen karar doğrultusunda kentteki maske takma zorunluluğu sürüyor.



"Maskeyi aksesuar olarak takıyorlar" deyip tepki gösterdi

Astım hastası olduğu öğrenilen Sadet Yavuz, maskeyi aksesuar olarak takanlara tepki gösterdi. Yavuz, "Şu zor süreçte ikinci dalga geldi diyorlar. Bunu bile bile hastalığı olup da çalışmak zorunda olan çoğu arkadaşlarımız var. Ben de astım hastasıyım. 2.5 ay evde kaldım. Ne kadar zordu kendim biliyorum. Şu anda maske takmayarak cesaret neyin nesi anlamış değilim. Gerçekten çok büyük bir ayıp. Yasak ama yine insanlar çene altında aksesuar olarak takanlar var. Mağazaya zorla girmeye çalışanlar var. Çok yanlış" şeklinde tepkisini dile getirdi.

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