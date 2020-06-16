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GMİS yönetim kurulu, Üzülmez ’de madenciye seslendi; Yeşil: “Kıdem tazminatı, genel grev nedenidir”

İHA

GMİS yönetim kurulu, Üzülmez ’de madenciye seslendi; Yeşil: “Kıdem tazminatı, genel grev nedenidir”

GMİS Genel Başkanı Hakan Yeşil, Hükümet tarafından yeniden gündeme getirilen Kıdem Tazminatı ile ilgili düzenlemelere karşı çıkarak, “84 yıllık kazanımımız, hakkımız olan Kıdem Tazminatı konusu kırmızı çizgimizdir. Üç dönemdir TÜRKİŞ genel kurullarında kıdem tazminatı konusunun genel grev nedeni olduğu karar altına alındı. Kıdem Tazminatımız, genel grev sebebidir” dedi.
Genel Maden İşçileri Sendikası (GMİS) Genel Merkez Yönetim Kurulu, üretim bölgelerinde madencileri ziyaret ederek çeşitli konularda bilgilendirmeye devam ediyor.GMİS Yönetimi, Türkiye Taşkömürü Kurumu (TTK) Üzülmez Müessesesi’nde çalışan madencileri ziyaret etti.
Ziyarete GMİS Genel Başkanı Hakan Yeşil, Genel Başkan Yardımcısı İsa Mutlu, Genel Mali Sekreter Volkan Yıldız, Genel Teşkilatlandırma ve Eğitim Sekreteri Tayfun Demir ile GMİS Üzülmez Şube Başkan ve Yöneticileri katıldı.
GMİS Genel Teşkilatlandırma ve Eğitim Sekreteri Tayfun Demir, “İşten çıkan arkadaşlara geçmiş olsun, işe girecek arkadaşlara kazasız, belasız çalışmalar diliyorum.
Öncelikle bu salgın döneminde kaybettiğimiz Kemal Soytürk kardeşimize Allah'tan rahmet, yakınlarına ve camiamıza başsağlığı diliyorum. Sendikamızın Genel Merkez Yönetimi burada, şube yöneticilerimiz burada, temsilcilerimiz burada, siz madenci kardeşlerim buradasınız. Genel Madenİş burada. Birlikte mücadelemiz ve dayanışmamızla bu zorlu dönemin de üstesinden geleceğiz” dedi.
Üzülmez Kuyu başında madencilere hitap eden GMİS Genel Başkanı Hakan Yeşil, Koronavirüs salgınıyla ilgili gelişmeler ve alınması gereken önlemler ve yeniden gündeme getirilen kıdem tazminatı konularında madencilere bilgi verdi.
Yeşil şunları söyledi; “Dünyada ve ülkemizde etkisini gösteren Koronavirüs salgını nedeniyle yaşadığımız sıkıntıları biliyorsunuz 30 Mart tarihinde işlerimize ara verildi. Bu süreçte bir arkadaşımız Koronavirüse yakalandı ve kaybettik. Kemal Soytürk kardeşimize Allah’tan rahmet, kederli ailesine başsağlığı diliyorum.
Bizler madenci olarak bu virüs salgınında en çok etkilenebilecek durumda olanlarız. Yaşadığımız süreç içerisinde bir vaka dışında, arkadaşlarımızda bir sıkıntı yok. Koronavirüs salgınının, normalleşme süreciyle beraber tekrar hızlanacağı konuşuluyordu. Son bir haftadır koronavirüs salgınında sayıların artmaya başladığını gördük. Bu süreç bizler için çok zor. Burada iş yeri hekimlerimiz, sendika temsilcilerimiz, en önemlisi sizler, bu virüsten korumanın yollarını biliyorsunuz. Maden işyeri olduğu için sosyal mesafe konusunda sıkıntılarımız var ama maske ve hijyen konularına dikkat edeceğinizden eminim.
“Kıdem tazminatı konusu genel grev nedenidir”
Tüm ülkeyi etkisi altına alan koronavirüs salgını döneminde Kıdem Tazminatımızın tekrar gündeme getirilmesi düşündürücü olduğunu ifade eden GMİS Genel Başkanı Hakan Yeşil, “Son günlerde Kıdem Tazminatımız tekrar gündeme getirildi. Dün TÜRKİŞ Başkanlar Kurulu toplantısında eylem kararlarını konuştuk. Dün akşam itibariyle sosyal medya üzerinden çalışmalarımıza başladık. Bu zor zamanlarda, özellikle ülkemizi etkisi altına alan koronavirüs salgını döneminde Kıdem Tazminatımızın tekrar gündeme getirilmesi düşündürücüdür. Çıkıp meydanlarda konuşamazsınız, toplu eylemler yapamazsınız. 84 yıllık kazanımımız, hakkımız olan Kıdem Tazminatı konusu kırmızı çizgimizdir. Kıdem Tazminatınızı bugüne kadar kimseye vermedik, bundan sonra da kıdem tazminatınızı kimseye vermeyeceğiz. Üç dönemdir TÜRKİŞ genel kurullarında kıdem tazminatı konusunun genel grev nedeni olduğu karar altına alındı. Yeni bir karara gerek yok. Kıdem Tazminatımız, genel grev sebebidir. Hükümetin, bu süreçte işçi arkadaşlarımızın, emekçilerin tek kazanımı olan Kıdem Tazminatına el uzatmasına hep birlikte izin vermeyeceğiz. Kıdem tazminatı oğlumuzun damatlığı, kızımızın gelinliği, geleceğimiz ve bizim kefen paramızdır. Son kalemizdir. Korumak için yapılması gereken ne varsa hep birlikte yapacağız. Emekliliği gelen arkadaşlarımız telaşa kapılmasın. Şu anda Meclis’e gelmiş bir şey yok. Bizler süreci çok yakınen takip ediyoruz. Kıdem Tazminatımız bütün konfederasyonların da katılımıyla kırmızı çizgi olarak belirlendi. Genel grev sebebi olduğu açıklandı. Hükümet çalışmalarını şu anda yapıyor ama bizler de sert bir şekilde cevap vermek için hazırlığımızı yapıyoruz. Sizler de hazırlıklı olun. Bizler bugüne kadar her şart altında mücadele ettik bundan sonra da her şart altında mücadele edeceğiz” dedi.
Sosyal medya çalışması başlatıldı
Kıdem tazminatı konusunda sosyal medya çalışması başlatıldığını ifade eden GMİS Genel Başkanı Hakan Yeşil, “Dün akşam saatlerinde başlattığımız sosyal medya çalışmalarına sizler de sosyal medya hesaplarınızı kullanarak katılınız. Geleceğimiz olan kıdem tazminatı konusunda tepkilerinizi bireysel olarak da sosyal medya üzerinden gösteriniz. Biz gerekirse Meydanlara da çıkarız; sosyal mesafeyi koruyarak çıkarız, ama çıkarız. Sizler sosyal medya hesapları üzerinden kıdem tazminatı ilgili paylaşımlarınızı yapınız. Dün akşam aldığım bilgiye göre sosyal medya üzerinden yapılan çalışmalara büyük destek var. Sizler de bu çalışmalara destek verin. Kıdem tazminatı konusundaki tepkinizi gösterin. Bunun damla damla büyüyeceğine eminiz, durum bunu gösteriyor. İnşallah hep birlikte başarıya ulaşacağız” şeklinde konuştu.
Yeşil’in konuşması sırasında “Kıdem tazminatı hakkımız, söke söze alırız”, “Kıdem tazminatına uzanan eller kırılsın” sloganları atıldı.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Zonguldak haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Zonguldak Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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