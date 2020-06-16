Kozlu itfaiyesinden jandarmaya ziyaret

"Demet Akalın'ın en gariban olduğu dönemler"

En Çok Okunanlar

En Çok Okunanlar

Kozlu itfaiyesi Jandarma Teşkilatı’nın 181. Yıl dönümü dolayısıyla ilçe jandarma komutanlığına ziyaret gerçekleştirdi.

Kozlu Belediyesi İtfaiye Müdürü Bayram Turhan ve itfaiye personeli, Kozlu İlçe Jandarma Komutanı Hamza Akbulut’u ziyaret etti.

Gerçekleştirilen ziyaretten duyduğu memnuniyeti dile getiren Akbulut, itfaiye teşkilatına teşekkür ederek görevlerinde başarılar diledi.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Zonguldak haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Zonguldak Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.