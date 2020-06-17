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ZBEÜ'nün gururu Grizu-263 dünyadaki ilk beş takım arasına girdi

İHA

Zonguldak Bülent Ecevit Üniversitesi Mühendislik Fakültesi'nde faaliyetlerini sürdüren Grizu263 uzay takımı Türkiye'yi gururlandırmaya devam ediyor.

ZBEÜ'nün gururu Grizu-263 dünyadaki ilk beş takım arasına girdi

Zonguldak Bülent Ecevit Üniversitesi Mühendislik Fakültesi’nde faaliyetlerini sürdüren Grizu263 uzay takımı Türkiye'yi gururlandırmaya devam ediyor.
Amerikan Ulusal Havacılık ve Uzay Dairesi (NASA) tarafından desteklenen, dünyanın en prestijli model uydu yarışmalarından biri olan CanSat Competition 2020 yarışmasında resmi olarak dünyadaki ilk 5 takım açıklandı. Zonguldak Bülent Ecevit Üniversitesi Grizu263 Uzay Takımı, CanSat Competition model uydu yarışmasında dördüncü sırada yer alarak Türkiye’den ilk beşe giren tek uzay takımı oldu.
Takım Danışmanı Prof. Dr. Bülent Ekmekçi, Covid19 küresel pandemisi sebebiyle, bu yıl değerlendirmenin tamamen tasarım dosyaları üzerinden yapıldığını belirtti. Ekmekçi, "Tamamen tasarım dosyalarını üzerinden değerlendirme yapıldı. Sahada olamadık, onun için birinciliği kaybettiğimizi düşünüyorum ama orada olmuş olsaydık büyük ihtimalle 1. olarak dönecektik" şeklinde açıklama da bulundu.

Takım Kaptanı Çağla Aytaç Dursun'da yaptığı açıklamada:
"Yaklaşık 4 yıldır çalışıyoruz. Bu süreçleri iki kez dünya ikinciliği elde ettik. NASA'nın ana sponsor olduğu CanSat Competition yarışmasında (bu yarışma dünyanın en prestijli model uydu yarışmaları arasında gösteriliyor) bizim en büyük hedefimiz sürdürülebilir bir başarıyı sağlamaktı. Grizu263 uzay takımı olarak üçüncü kez ilk 5'te oluşumuz bizi sürdürülebilir bir hale getirdiğimizi gösteriyor. Burada bize en çok mutlu eden şey budur, yeni arkadaşlarımızla her sene aramıza katılan yeni arkadaşlarımızla bu başarıyı tekrarlayabiliyoruz. Grizu263'ün felsefesi artık oturdu diyebiliriz. Bu sayede artık takıma kim gelirse gelsin o felsefeyi kapıp tekrar dünyanın en büyük üniversiteleri arasında yarışma potansiyeli var. Bu sayede de Zonguldak Bülent Ecevit üniversitesinin dünyanın en prestijli üniversiteleri arasına sokmayı çalışıyoruz. Yarışmanın ilk beşine de tek Türk takımı olarak tamamladık bu süreçte bizi destekleyen Rektörümüz Profesör Dr. Mustafa Çufalı'ya çok teşekkür ediyorum. Bir de ana destekçimiz Erdemir'e de teşekkür etmek istiyorum. Bu iki kurum aslında grizu263 en başından beri destekleyen kurumlar bu iki kurum olmasaydı grizu263 şu an bulunduğu noktada olmazdı üniversitemize ve ana destekçimiz Erdemir'e çok teşekkürler."

"Grizu263 takımının her zaman destekçisi olacağız"
Rektör Çufalı da uzay alanındaki çalışmaları ile üniversitenin ve Türkiye'nin temsilcisi olan Grizu263 Uzay Takımının, dünyanın en iyi üniversiteleri arasına girerek üst üste ilk beşe giren tek Türk takımı olmaları sebebiyle kendilerini tebrik ederek, başarılarının devamını diledi. Çufalı, "Uzay alanındaki çalışmaları ile ZBEÜ’nün ve ülkenin temsilcisi olan Grizu263 Uzay Takımı pandemi sürecine rağmen çalışmalara ara vermeden devam etmiş ve bu güzel neticeyi almıştır. Üniversitemizin ve ülkemizin gururu olmaya devam eden Grizu263 takımını tebrik eder, başarılarının devamını diliyorum. Zonguldak Bülent Ecevit Üniversitesi olarak Grizu263 Uzay takımını her zaman destekçisi olacağız" dedi.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Zonguldak haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Zonguldak Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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