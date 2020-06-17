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Zonguldak Kömürspor Başkanı Süleyman Caner: "Yeni sezonda yeni bir çime kavuşacağız"

İHA

TFF 2. Lig ekiplerinden Zonguldak Kömürspor Başkanı Süleyman Caner, yeni sezonda yeni bir çime kavuşacaklarını söyledi.

Zonguldak Kömürspor Başkanı Süleyman Caner: "Yeni sezonda yeni bir çime kavuşacağız"

TFF 2. Lig ekiplerinden Zonguldak Kömürspor Başkanı Süleyman Caner, yeni sezonda yeni bir çime kavuşacaklarını söyledi.
Zonguldak Kömürspor Kulüp Başkanı Süleyman Caner, ligin durumu ve stadyum hakkında değerlendirmelerde bulundu. İlk olarak stadyum hakkında konuşan başkan Caner, Zonguldak Kömürspor Kulüp Başkanı Süleyman Caner, Karaelmas Kemal Köksal Stadyumu ile ilgili müjdeli haberler aldıklarını söyleyerek, ''Uzun uğraşlar verdiğimiz Karaelmas Kemal Köksal Stadyumu'nun zeminin ve yıkık olan duvarların ödeneği çıktı. İlk günden bugüne kadar çalışmalarda emeği olan Zonguldak Gençlik Hizmetleri ve Spor İl Müdürü Hakan Yüksel'e, Ak Parti İl Başkanı Zeki Tosun'a İlçe Başkanı Mustafa Çağlayan'a, Ak Parti milletvekilleri Polat Türkmen, Hamdi Uçar ve Ahmet Çolakoğluna teşekkür ediyoruz. İnşallah yeni sezonda yeni bir çime kavuşacağız. Bu sezon birçok maçımız zemine takılmıştı. Yeni sezonda orada yeni zaferlere imza atacağız” dedi.

''Ligler için toplantı yapacağız”
Liglerin başlayıp başlamaması konusunda hala belirsizlikler olduğunu ifade eden Zonguldak Kömürspor Başkanı Süleyman Caner, önümüzdeki günlerde toplantı yapacaklarını ifade ederek, ''Liglerin başlaması konusunda hala net bir tarih yok. Ama bazı takımlar antrenmanlarına başladı. Liglerin ne olacağı belli değil. Ama biz de her şeye karşı hazırlıklı olmalıyız. Önümüzdeki günlerde yönetimle toplantı yaparak toplanma tarihini belirleyeceğiz. Toplanma öncesinde korona virüs testlerinden geçeceğiz. Antrenmanlarımızda maske ve sosyal mesafe kuralı olacak” şeklinde konuştu.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Zonguldak haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Zonguldak Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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