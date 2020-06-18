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Direğe çarpan otomobil ikiye bölündü, sürücü yaralandı 

DHA

Sinan KABATEPE/EREĞLİ (Zonguldak), (DHA) - ZONGULDAK´ın Ereğli ilçesinde, elektrik direğine çarpan otomobil ikiye bölünürken, sürücü yaralandı. Kaza gece saatlerinde, Ereğli Devrek yolu Profesör Muammer Aksoy Caddesi üzerinde meydana geldi. 17 yaşındaki T.T. idaresindeki 67 SF 922 plakalı otomobil, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu öğrenci yurdunun bahçe duvarına ardından da elektrik direğine çarptı. Otomobil ikiye bölünürken, kazayı görenler yardıma koştu. Kazada, T.T. yaralanırken, Tunay T. (19) ise kazadan yara almadan kurtuldu. Haber verilmesi üzerine olay yerine...

Direğe çarpan otomobil ikiye bölündü, sürücü yaralandı 

<br>Sinan KABATEPE/EREĞLİ (Zonguldak), (DHA) - ZONGULDAK´ın Ereğli ilçesinde, elektrik direğine çarpan otomobil ikiye bölünürken, sürücü yaralandı.<br>Kaza gece saatlerinde, Ereğli Devrek yolu Profesör Muammer Aksoy Caddesi üzerinde meydana geldi. 17 yaşındaki T.T. idaresindeki 67 SF 922 plakalı otomobil, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu öğrenci yurdunun bahçe duvarına ardından da elektrik direğine çarptı. Otomobil ikiye bölünürken, kazayı görenler yardıma koştu. Kazada, T.T. yaralanırken, Tunay T. (19) ise kazadan yara almadan kurtuldu. Haber verilmesi üzerine olay yerine gelen 112 Acil ekibi, yaralanan T.T.´ye ilk müdahalede bulunarak, Ereğli Devlet Hastanesi´ne kaldırdı. Hurdaya dönen otomobil ise çekici ile olay yerinden kaldırıldı.<br>Trafik ekibi, motosiklet ehliyeti bulunan T.T.´ye yetersiz ehliyet ile araç kullanmak suçundan 1228 TL ceza kesti. Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.  DHA-Güvenlik Türkiye-Zonguldak / Ereğli Sinan KABATEPE<br>2020-06-18 00:31:53<br>

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Zonguldak haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Zonguldak Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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