Kontrolden çıkan araç kaldırma çarptı

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Zonguldak'ta kontrolden çıkan araç kaza yaptı. Kazada yaralanan olmazen ulaşım bir süreliğine kontrollü sağlandı.

Edinilen bilgiye göre kaza gece saatlerinde Bülent Ecevit Caddesi üzerinde yaşandı. Sürücüsünün kontrolünü kaybettiği 34 CCC 680 plakalı otomobil seyir halindeyken kaldırıma vurdu. Ters yöne dönen otomobilde şans eseri yaralanan olmadı.

Kazanın ardından trafik bir süreliğine durdu. Ulaşım, polis ekiplerinin müdahalesiyle kontrollü sağlandı.

Araç bir süre sonra kaza yaptığı bölgeden kaldırıldı.

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