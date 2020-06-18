Ağaca tırmanan yavru ayı görüntülendi

<br>Ayhan ACAR/DEVREK(Zonguldak),(DHA)ZONGULDAK´ın Devrek ilçesinde, orman muhafaza memuru, yavru ayının ağaca tırmanması cep telefonu kamerasıyla görüntüledi. <br>Devrek ilçesinde bulunan Dirgine Orman İşletme Müdürlüğü´nde, Karadere Orman İşletme Şefliği'nde görevli orman muhafaza memuru Yalçın Karayanık, dün sabah saatlerinde Kiraz çatı mevkisinde denetim yaptığı sırada ilginç bir görüntü ile karşılaştı. Kızılçam ağacına tırmanan 1 yaşlarındaki yavru ayıyı gören Yalçın Karayanık, o anları cep telefonu kamerasıyla kaydetti. Bir süre orman muhafaza memuruna bakan yavru ayı daha sonra ağaca doğru tırmanmaya devam etti.<br> DHA-Genel Türkiye-Zonguldak / Devrek Ayhan ACAR <br>2020-06-18 14:16:06<br>
-
Son Dakika
-
Canlı Yayın
- Gündem
- Ekonomi
-
Dünya
-
Spor
-
Canlı Skor
-
İddaa
-
Süper Lig
-
1.Lig
- Futbol
- Basketbol
- Tenis
-
Voleybol
-
NBA
-
Puan Durumu
-
Fikstür
- Canlı Skor
- Magazin
-
Kadın
- Sağlık
-
Yazarlar
-
Yaşam
-
Çocuk
- Teknoloji
-
Kültür Sanat
-
Gastro
-
Röportajlar
-
Grafik Haber
- Galeri
- Video
- Akıl Oyunları
-
Yerel Haberler
- Servisler
- Portallar
-
Künye
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.