2 günlük bebeği otobüs durağına bıraktılar

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<br>Yeliz ALAGÖZ/ÇAYCUMA (Zonguldak), (DHA)-ZONGULDAK´ın Çaycuma ilçesinde, 2 günlük kız bebek, kundak içinde otobüs durağına bırakıldı. Hastanede bakıma alınan bebeğin sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi. <br>Çaycuma ilçesine bağlı Kayıkçılar köyündeki otobüs durağında, kundağa sarılı bebek olduğunu görenler 112 Acil'i aradı. Hemen durağa gelen sağlık ekibi, 2 günlük olduğu belirlenen kız bebeği Çaycuma Devlet Hastanesi´ne götürdü. Sağlık durumu iyi olan bebek, yeni doğan servisinde bakıma alındı. Jandarma bebeği terk eden anneyi bulmak için çalışma başlattı.DHA-Genel Türkiye-Zonguldak / Çaycuma Yeliz ALAGÖZ<br>2020-06-18 17:16:36<br>

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