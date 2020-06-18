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Habertürk Gazetecilik A.Ş.

2 günlük bebeği otobüs durağına bıraktılar

DHA

Yeliz ALAGÖZ/ÇAYCUMA (Zonguldak), (DHA)-ZONGULDAK´ın Çaycuma ilçesinde, 2 günlük kız bebek, kundak içinde otobüs durağına bırakıldı. Hastanede bakıma alınan bebeğin sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.    Çaycuma ilçesine bağlı Kayıkçılar köyündeki otobüs durağında, kundağa sarılı bebek olduğunu görenler 112 Acil'i aradı. Hemen durağa gelen sağlık ekibi, 2 günlük olduğu belirlenen kız bebeği Çaycuma Devlet Hastanesi´ne götürdü. Sağlık durumu iyi olan bebek, yeni doğan servisinde bakıma alındı.  Jandarma bebeği terk eden anneyi bulmak için çalışma başlattı.DHA-Genel Türkiye-Zonguldak /...

2 günlük bebeği otobüs durağına bıraktılar

<br>Yeliz ALAGÖZ/ÇAYCUMA (Zonguldak), (DHA)-ZONGULDAK´ın Çaycuma ilçesinde, 2 günlük kız bebek, kundak içinde otobüs durağına bırakıldı. Hastanede bakıma alınan bebeğin sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.   <br>Çaycuma ilçesine bağlı Kayıkçılar köyündeki otobüs durağında, kundağa sarılı bebek olduğunu görenler 112 Acil'i aradı. Hemen durağa gelen sağlık ekibi, 2 günlük olduğu belirlenen kız bebeği Çaycuma Devlet Hastanesi´ne götürdü. Sağlık durumu iyi olan bebek, yeni doğan servisinde bakıma alındı.  Jandarma bebeği terk eden anneyi bulmak için çalışma başlattı.DHA-Genel Türkiye-Zonguldak / Çaycuma Yeliz ALAGÖZ<br>2020-06-18 17:16:36<br>

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Zonguldak haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Zonguldak Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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