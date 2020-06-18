2 günlük bebeği otobüs durağına bıraktılar

<br>Yeliz ALAGÖZ/ÇAYCUMA (Zonguldak), (DHA)-ZONGULDAK´ın Çaycuma ilçesinde, 2 günlük kız bebek, kundak içinde otobüs durağına bırakıldı. Hastanede bakıma alınan bebeğin sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi. <br>Çaycuma ilçesine bağlı Kayıkçılar köyündeki otobüs durağında, kundağa sarılı bebek olduğunu görenler 112 Acil'i aradı. Hemen durağa gelen sağlık ekibi, 2 günlük olduğu belirlenen kız bebeği Çaycuma Devlet Hastanesi´ne götürdü. Sağlık durumu iyi olan bebek, yeni doğan servisinde bakıma alındı. Jandarma bebeği terk eden anneyi bulmak için çalışma başlattı.DHA-Genel Türkiye-Zonguldak / Çaycuma Yeliz ALAGÖZ<br>2020-06-18 17:16:36<br>
-
Son Dakika
-
Canlı Yayın
- Gündem
- Ekonomi
-
Dünya
-
Spor
-
Canlı Skor
-
İddaa
-
Süper Lig
-
1.Lig
- Futbol
- Basketbol
- Tenis
-
Voleybol
-
NBA
-
Puan Durumu
-
Fikstür
- Canlı Skor
- Magazin
-
Kadın
- Sağlık
-
Yazarlar
-
Yaşam
-
Çocuk
- Teknoloji
-
Kültür Sanat
-
Gastro
-
Röportajlar
-
Grafik Haber
- Galeri
- Video
- Akıl Oyunları
-
Yerel Haberler
- Servisler
- Portallar
-
Künye
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.