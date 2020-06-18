Üzerine demir düşen işçi ağır yaralandı

En Çok Okunanlar

En Çok Okunanlar

Zonguldak'ın Çaycuma ilçesinde şantiyede üzerine demir düşen bir işçi ağır yaralandı.

Edinilen bilgiye göre Filyos şantiyesinde çalışan işçi Gökhan Ç.’nin (35) üzerine demir düştü. Şantiyedeki diğer işçiler ağır yaralanan Gökhan Ç.'nin imdadına koştu. Olay yerine gelen ambulansla Çaycuma Devlet Hastanesi'ne kaldırılan işçi Gökhan Ç.'nin hayati tehlikesinin olduğu Zonguldak'a sevk olacağı belirtildi. Jandarma olayla ilgili soruşturma başlattı.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Zonguldak haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Zonguldak Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.