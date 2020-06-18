Devrekli gazi son yolculuğuna törenle uğurlandı

Devrekli Kıbrıs Gazisi son yolculuğuna askeri törenle uğurlandı.
Devrekli Kıbrıs Gazisi son yolculuğuna gerçekleştirilen askeri törenle uğurlandı.
Çaydeğirmeni Beldesi Osmanbeyler Köyü Altuvaklar Mahallesinde toprağa verilen Kıbrıs Gazisi Tank Onbaşı Selim Bulazar için düzenlenen cenaze törenin; Devrek Kaymakam Vekili Ümit Altay’ın yanı sıra askeri erkan ve gazinin yakınları katılırken, Covit19 nedeniyle sosyal mesafe kuralları dikkatlerden kaçmadı
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