Gülüç’te yapılacak millet bahçesi projesi onaylandı

AK Parti Karadeniz Ereğli İlçe Başkanı Mehmet Fatih Çakır, Gülüç Beldesi’ne yapılması planlanan Piknik ve Mesire alanı projesinin Tarım ve Orman Bakanımız Bekir Pakdemirli tarafından imzalanarak onaylandığını söyledi.

Ak Parti Kdz. Ereğli ilçe Başkanı Fatih Çakır Ankara ziyaretleri çerçevesinde, AK Parti Zonguldak Milletvekili Ahmet Çolakoğlu, Gülüç Belediye Başkanı Gökhan Demirtaş ve Ormanlı Belediye Başkanı Bayram Başol ile Tarım ve Orman Bakan Yardımcısı Akif Özkaldı’yı ziyaret ettiklerini belirtti.

Çakır ziyaretlere ilişkin olarak yaptığı açıklamada şu ifadelere yer verdi; “Gülüç Beldemizin bir piknik ve mesire alanı talebi vardı. İlgili talebimizi içeren başvurumuz Tarım ve Orman Bakanımız Bekir Pakdemirli tarafından imzalanarak onaylandı. Piknik ve Mesire alanımızın Gülüç ve Ereğli’mize hayırlı olmasını diliyoruz. Bu çerçevede verdikleri desteklerden ötürü Sayın Bakan Yardımcımız Akif Özkaldı’ya, çalışmalarımıza katkı veren Zonguldak Milletvekilimiz Ahmet Çolakoğlu ve diğer milletvekillerimize, girişimleriyle piknik alanını halkımıza kazandıran Belediye Başkanımız Gökhan Demirtaş’a teşekkürlerimizi sunuyorum.”

Ankara programı çerçevesinde, AK Parti Zonguldak Milletvekilleri Polat Türkmen, Ahmet Çolakoğlu ve Hamdi Uçar ile de bir araya gelerek, Kdz. Ereğli’deki yatırımlar ve taleplere ilişkin görüş alışverişlerinde bulunduklarını ifade eden AK Parti İlçe Başkanı Çakır, sözlerini şu şekilde sürdürdü “Milletvekillerimizle görüşmemizde, ilçelerimiz ve beldelerimizin talepleri konusunda istişareler gerçekleştirdik. Kendilerine Karadeniz Ereğli’de kurulacak Yarı Olimpik Yüzme Havuzu yatırımının programa alınması dolayısıyla, desteklerinden ötürü teşekkür ettik. Ziyarette, ilçemizde emeklilerimizin talepleri arasında yer alan TOKİ konutları konusunda bundan sonra izlenecek yola ilişkin istişarelerde bulunduk. Ormanlı Beldemizin Devlet Su İşleri nezdinde talepleri konusunda kendilerini bilgilendirerek destek istedik. Görüşmemizde, Karadeniz Ereğli’ye yapılacak olan yeni Ağız ve Diş Sağlığı Hastanesi yapımı konusunu da istişare ettik.”

AK Parti Milletvekilleri Polat Türkmen, Ahmet Çolakoğlu ve Hamdi Uçar’ın Karadeniz Ereğli’de yapılacak olan BEÜ Ereğli Kampüsü konusunda görüş birliği içinde olduğunu dile getiren Çakır, “Kendileri Karadeniz Ereğli’nin haklı taleplerine sonuna kadar destek vereceklerini ifade etmişlerdir. Destekleri için kendilerine teşekkür ediyoruz” ifadelerini kullandı.

Kdz. Ereğli’nin ihtiyaç ve talepleri noktasında girişimlerinin bugüne dek olduğu gibi bundan sonra da devam edeceğini belirten Çakır, Ereğli’nin noktasında Ankara’da gerçekleştirilen ziyaretlerin, gayet verimli geçtiğini ve ilçemiz açısından hayırlı sonuçlara vesile olacağına inandığını vurguladı.

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