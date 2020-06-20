Minik kızın korku dolu anları mutlu bitti Sandalyeye sıkışan parmağa AFAD'dan operasyon

Zonguldak'ta sandalyedeki deliğe parmağı sıkışan minik kız korku dolu anlar yaşadı. AFAD ekiplerinin müdahalesiyle küçük kızın parmağı sıkıştığı yerden çıkartıldı.

Edinilen bilgiye göre, ismi öğrenilemeyen küçük kız evinde oyun oynadığı sırada sandalyenin deliğine parmağı sıkıştı. Ailesinden yardım isteyen küçük kızın parmağı şişince bulunduğu yerden çıkartılamadı. Sandalye ile birlikte küçük kızı Atatürk Devlet Hastanesi'ne götüren ailesi, sağlık ekiplerinden yardım istedi. Ancak tüm müdahalelere rağmen küçük kızın parmağı sıkıştığı yerden çıkartılamayınca AFAD ekiplerinden yardım istendi. Kısa sürede hastaneye gelen AFAD ekiplerince yapılan müdahale ile sandalye dikkatli bir şekilde kesilerek küçük kızın parmağı çıkarıldı.

Korku dolu bakışlarla operasyon anını izleyen küçük kız parmağı sıkıştığı yerden kurtulunca rahat bir nefes aldı.

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