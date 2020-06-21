Taşkömürünü bulan Uzunmehmet anıldı GMİS Genel Başkanı Hakan Yeşil; "Kıdem tazminatından bir adım geriye gitmeyiz"

Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM
Whatsapp Hattı 0536 266 79 69
Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
  • Habertürk Android Uygulaması
  • Habertürk iPhone Uygulaması
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Taşkömürünü bulan Uzunmehmet anıldı GMİS Genel Başkanı Hakan Yeşil; "Kıdem tazminatından bir adım geriye gitmeyiz"

İHA

Taşkömürünü bulan Uzunmehmet anıldı GMİS Genel Başkanı Hakan Yeşil; "Kıdem tazminatından bir adım geriye gitmeyiz"

Uzun Mehmet, 1829 yılında Zonguldak’ta taşkömürünü buluşunun 191. yılında törenle anıldı.
Zonguldak'ta Valilik binası önünde düzenlenen anma törenine, Vali Mustafa Tutulmaz, Zonguldak Belediye Başkanı Dr. Ömer Selim Alan, Garnizon Komutanı Pers. Yüzbaşı Ayhan Kafalı, AK Parti Zonguldak Milletvekili Polat Türkmen, Hamdi Uçar ve Ahmet Çolakoğlu, Cumhuriyet Başsavcısı Hakan Yağız, İl Emniyet Müdürü Ahmet Metin Turanlı, İl Jandarma Komutanı gören süslü, Türkiye Taşkömürü Kurumu (TTK) Genel Müdürü Kazım Eroğlu ve TTK yöneticileri, Genel Maden İşçileri Sendikası (GMİS) Genel Başkanı Hakan Yeşil, Genel Mali Sekreteri Volkan Yıldız ile GMİS’e bağlı şubelerin başkan ve yöneticileri, Amelebirliği Başkan Vekili Murat Köseoğlu, TMMOB MMO Zonguldak Şubesi Temsilcileri, siyasi parti temsilcileri, meslek odası ve sivil toplum örgütlerinin temsilcileri katıldı.
Törende TTK, GMİS, MMO ve Amelebirliği çelenklerinin Atatürk Anıtına konulmasının ardından saygı duruşunda bulunuldu ve İstiklal Marşı okundu. Öğrencinin günün anlam ve önemine dair şiir okumasının ardından TTK Genel Müdürü Kazım Eroğlu, GMİS Genel Başkanı Hakan Yeşil ve MMO Şube Başkanı birer konuşma yaptı. GMİS Genel Başkanı Hakan Yeşil, salgının devam ettiğini belirterek, “İşçi sağlığını, iş güvenliğini herşeyden önde tutarak, gerekli önlemleri en üst seviyede alarak ülkemiz ve milletimiz adına üretmeye devam ediyoruz” dedi.
Kıdem Tazminatının yeniden gündeme getirildiğine dikkat çeken Yeşil, “TÜRKİŞ Genel Başkanımızın da her fırsatta ifade ettiği gibi; Bugün sahip olduğumuz tazminat hakkından bir adım geri gitmeyeceğiz” ifadelerini kullandı.
Yeşil şunları söyledi; “Bölgemizde taşkömürünün bulunuşunun 191’inci yıldönümünde Uzun Mehmet ve tüm maden şehitlerimizi; Zonguldak’ımızın düşman işgalinden kurtuluşunun 99’uncu yıldönümünde başta Büyük Önderimiz Mustafa Kemal Atatürk ve silah arkadaşları olmak üzere, bağımsızlık mücadelesi şehitlerimizi sevgi, saygı ve rahmetle anıyorum. Mekanları cennet olsun. Uzun Mehmet’in bölgemizde taşkömürünü bulduğu 1829 yılında, başta Avrupa olmak üzere tüm dünyada Sanayi Devrimi hızla gelişiyordu. 1848’e gelindiğinde uluslararası şirketlerin gözü Zonguldak Maden Havzasına dönmüştü. O günden bugüne yerli ve yabancı şirketlerle bölgemizde taşkömürü üretimi sürdü. Kurtuluş Savaşımızla birlikte Mustafa Kemal Atatürk ve arkadaşları bölgemize sahip çıktılar. 1920’den itibaren yasal düzenlemeler yaparak yerliyabancı tüm şirketleri denetim altına aldılar. 1940 yılında tüm madenler devletleştirildi. Ülkemizin sanayileşmesine öncelik verdiler. 1990’la gelindiğinde Zonguldak 3 il olacak kadar büyürken Türkiye, bölgesinde ve dünyada saygın bir devlet haline geldi. 1990’dan sonra dayatılan IMF politikalarına karşı, başta sendikamız ve maden işçileri olmak üzere, bölge halkımız ile birlikte mücadele verdik. Kendi doğrularımızı her şart altında söyledik. Bölgemizin ve ülkemizin kaynaklarına sahip çıktık. Atalarımızın mirasına, işimize, aşımıza, geleceğimize sahip çıktık. Her şeye rağmen Zonguldak üretimden uzaklaştı, Türkiye ürettiğinden çok daha fazlasını tüketmeye başladı. Türkiye bugün 37 milyon ton taşkömürü ithal ederken, TTK’nın ve özel sektörün taşkömürü üretimi 1,5 milyon tonun altına geriledi. Ülke olarak ekonomik krizlerle boğuşur hale geldik. Şimdi taşkömürü üretimini artırmanın yollarını arıyoruz.
Mart ayı sonunda tüm dünyayı etkisi altına alan pandemi nedeniyle çalışanlarımızın sağlıklarını korumak adına üretime ara vermek durumunda kaldık. 1 Haziran’dan itibaren de üretime yeniden başladık. Ancak pandemi, ülkemizde etkisini azaltsa da devam ediyor ve hepimiz ikinci dalga endişesini yaşıyoruz. İşçi sağlığını, iş güvenliğini herşeyden önde tutarak, gerekli önlemleri en üst seviyede alarak ülkemiz ve milletimiz adına üretmeye devam ediyoruz. Ülkemizde her ekonomik krizde, her kaynak arayışında kıdem tazminatımız gündeme getiriliyor. Ne şekilde bir düzenleme yapılırsa yapılsın, hangi gerekçe öne sürülürse sürülsün biz kıdem tazminatımızı riske edecek hiçbir girişimi kabul etmedik, etmeyeceğiz. İşçimizin, emekçimizin kıdem tazminatı hakkını geri götürecek veya yok edecek her düzenlemeye karşıyız. TÜRKİŞ Genel Başkanımızın da her fırsatta ifade ettiği gibi; Bugün sahip olduğumuz tazminat hakkından bir adım geri gitmeyeceğiz. Kıdem tazminatı hakkımız için tüm işçiler, emekçiler mücadeleye hazırdır. TTK, norm kadro ve tam kapasiteyle çalışıncaya kadar, Türkiye’nin TTK’ya ve Zonguldak’a ihtiyacı olduğunu her fırsatta anlatmaya devam edeceğiz. Bu duygularla hepinize tekrar sevgi ve saygılarımı sunuyor, Babalar Gününüzü kutluyor, teşekkür ediyorum."
TTK Genel Müdürü Kazım Eroğlu, "21 Haziran tarihi Zonguldak'ın düşman işgalinden kurtuluşu ve beraberinde kömürü bulan Uzun Mehmet'i anma günü olarak kutlanıyor. 170 yıllık geçmişi olan maden havzamızda tüm maden şehitlerini saygıyla, şükranla, rahmetle anıyorum" dedi. Kazım Eroğlu Ayrıca Madem Müzesi'nin TTK'ya devredildiğini sözlerine ekledi. Eroğlu konuşmasında, taşkömürünün Zonguldak'ın ve ülkemizin gelişmesine öncülük ettiğini belirterek, “Madencilik bu bölgenin hem sosyalleşmesini hem kültür açısını hem demografik yapısını şekillendirdi. 1986 yılında TTK'ya girdiğimde 36 bin kişinin istihdam edildiği, daha öncesinde 50 bin kişinin istihdam edildiği bölgede bugünlerde işçi sayımız oldukça düştü. Şunun altını çizmek gerekir diye düşünüyorum; Ülkemizin şu an yaşadığı yoğun pandemi döneminde bizim olan bizimdir, bizim olana sahip çıkmamız, bizim olanın üstüne daha da koyarak daha da ayağa kaldırarak bu ülke ekonomisine büyük katkılar vererek, yeniden eski şaşalı ve şanlı dönemlerindeki gibi TTK'nın katkısını sağlamak hepimizin boynumuzun borcudur" dedi.
Maden Mühendisleri Odası Zonguldak Şubesi adına konuşma yapan Levent Yağcıoğlu, "Bildiğiniz gibi bugün Zonguldak'ın düşman işgalinden kurtuluşunun 99. Yıldönümü. Hem bu vesileyle hem de Uzunmehmet'in kömürü buluşunun yıldönümü vesilesiyle toplandık. Zonguldak'ta bulunan taşkömürünün hem ülkemiz açısından hem de bölgemiz açısından çok önemli olduğunu, Zonguldak taşkömürüyle ilgili olarak, en azından şunu söyleyebilirim, üretime yönelik istihdamın önündeki engellerin kaldırılmasını, taşkömürünün geçmişte olduğu gibi gelecekte de ülkemize iyi hizmet etmesini temenni ediyorum. Uzunmehmet'i ve şehitlerimizi saygıyla anıyorum" dedi.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Zonguldak haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Zonguldak Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

İLGİLİ HABERLER

Zonguldak'ın düşman işgalinden kurtuluşunun 99. yıl dönümü
YEREL HABERLER Zonguldak'ın düşman işgalinden kurtuluşunun 99. yıl ...
Çufalı, Zonguldak'ın kurtuluşunun 99. yıldönümünü kutladı
YEREL HABERLER Çufalı, Zonguldak'ın kurtuluşunun 99. yıldönümünü ...
Otomobil çakıl yığınına çarptı,sürücü yaralandı
YEREL HABERLER Otomobil çakıl yığınına çarptı,sürücü yaralandı
Minik kızın korku dolu anları mutlu bitti Sandalyeye sıkışan parmağa AFAD'dan operasyon
YEREL HABERLER Minik kızın korku dolu anları mutlu bitti Sandalyeye ...
Zonguldak'ta atlı jandarma timi görevine başladı
YEREL HABERLER Zonguldak'ta atlı jandarma timi görevine başladı
Kdz. Ereğli'nin 100 kurtuluş yılı e-sempozyumu sona erdi
YEREL HABERLER Kdz. Ereğli'nin 100 kurtuluş yılı e-sempozyumu sona ...
Suç makinesi akıl hastası aynı iş yerini ikinci kez soymaya kalkıştı
YEREL HABERLER Suç makinesi akıl hastası aynı iş yerini ikinci kez ...
Eren Enerji'den koronavirüs için hassas tedbir
YEREL HABERLER Eren Enerji'den koronavirüs için hassas tedbir
Çaycuma Devlet Hastanesi'ne 'Kemik Dansitometri' cihazı geldi
YEREL HABERLER Çaycuma Devlet Hastanesi'ne 'Kemik Dansitometri' ...
Hareketsiz yatan kediyi, başka kedi patileriyle ayağa kaldırmak için dakikalarca mücadele verdi Kedinin mücadelesini ise köpek, güvercin ve karga dikkatle izledi
YEREL HABERLER Hareketsiz yatan kediyi, başka kedi patileriyle ayağa ...
Yüksek gerilim direğini yıktı, ilçe karanlığa büründü
YEREL HABERLER Yüksek gerilim direğini yıktı, ilçe karanlığa büründü
Çalışmaya gittiği tarlada ölü bulundu
YEREL HABERLER Çalışmaya gittiği tarlada ölü bulundu
Zonguldak’ta LGS heyecanı
YEREL HABERLER Zonguldak’ta LGS heyecanı
Atık malzemeler gelir kapısı oldu
YEREL HABERLER Atık malzemeler gelir kapısı oldu
Kendisinden haber alınamayan kişi, tarlasında ölü bulundu
YEREL HABERLER Kendisinden haber alınamayan kişi, tarlasında ölü ...
Gülüç’te yapılacak millet bahçesi projesi onaylandı
YEREL HABERLER Gülüç’te yapılacak millet bahçesi projesi onaylandı
Kdz. Ereğli tarihi e-sempozyumda anlatıldı
YEREL HABERLER Kdz. Ereğli tarihi e-sempozyumda anlatıldı
GMİS'in araştırmasına göre mutfakta 3 aylık artış yüzde 5,76 oldu
YEREL HABERLER GMİS'in araştırmasına göre mutfakta 3 aylık artış ...
Kariyer planlama süreçlerini canlı yayında anlattılar
YEREL HABERLER Kariyer planlama süreçlerini canlı yayında anlattılar
Vali Tutulmaz, Zonguldak'ın kurtuluşunu kutladı
YEREL HABERLER Vali Tutulmaz, Zonguldak'ın kurtuluşunu kutladı
Akgül, LGS’ye girecek öğrencilere başarılar diledi
YEREL HABERLER Akgül, LGS’ye girecek öğrencilere başarılar diledi
Anadolu'nun en eski altın eşyaları Ereğli'de bulundu
YEREL HABERLER Anadolu'nun en eski altın eşyaları Ereğli'de bulundu
Anne ve oğlu saniyelerle ölümden döndü Kontrolden çıkan otomobil, apartman önündeki merdiven boşluğuna düştü
YEREL HABERLER Anne ve oğlu saniyelerle ölümden döndü Kontrolden ...
2 günlük bebeği, göbek bağını mandal ile bağlayıp bırakan kişi aranıyor
YEREL HABERLER 2 günlük bebeği, göbek bağını mandal ile bağlayıp ...

Sizlere daha iyi bir hizmet sunabilmek için sitemizde çerezlerden faydalanıyoruz. Sitemizi kullanmaya devam ederek çerezleri kullanmamıza izin vermiş oluyorsunuz. Detaylı bilgi almak için 'Çerez Politikasını' ve 'Gizlilik Politikasını' inceleyebilirsiniz.

TAMAM Daha fazla bilgi

X