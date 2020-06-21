Zonguldak'ın kurtuluşu kutlandı, Uzun Mehmet anıldı

<br>Gürkay GÜNDOĞAN/ZONGULDAK,(DHA)ZONGULDAK'ta, kentin düşman işgalinden kurtuluşunun 99'uncu yılı çeşitli etkinliklerle kutlanırken, taşkömürünü bulan Uzun Mehmet için de anma töreni düzenlendi.<br>Kentin düşman işgalinden kurtuluşu Valilik önündeki Atatürk Anıtı'na çelenk sunumuyla başladı. Törene Zonguldak Valisi Mustafa Tutulmaz, Belediye Başkanı Ömer Selim Alan ve daire müdürleri katıldı. Törende konuşan Alan, Türkiye Cumhuriyeti'nin kuruluşundan bu yana Zonguldak'ın yüzbinlerce kişiye ekmek kapısı olduğunu söyledi.<br>Ardından aynı alanda Zonguldak'ın Ereğli ilçesinde 8 Kasım 1829'da taşkömürünü bulan ilk kişi olduğuna inanılan Uzun Mehmet anıldı. Türkiye Taşkömürü Kurumu (TTK) Genel Müdürü Kazım Eroğlu, madenciliğin kent için çok önemli olduğunu ifade ederek, "Ülkenin yaşadığı yoğun pandemi döneminde bizim olan bizimdir. Bizim olana sahip çıkmamız, bizim olanın üstüne daha da koyarak, daha da ayağa kalkarak ülke ekonomisine büyük katkılarla beraber yeniden eski şanlı dönemlerindeki gibi TTK'nin katkısını sağlamak hepimizin borcudur" dedi. Genel Maden İşçileri Sendikası Genel Başkanı Hakan Yeşil ise pandemi nedeniyle üretime verilen aranın ardından maden işçileri olarak ülke ve millet adına üretmeye devam ettiklerini söyledi. <br>DHA-Genel Türkiye-Zonguldak Gürkay GÜNDOĞAN<br>2020-06-21 15:12:15<br>

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