Valilik binasında intihara kalkıştı, polis vazgeçirdi

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<br>Aytaç ÖZTÜRK/ZONGULDAK, (DHA) ZONGULDAK Valiliği binası çatısına çıkarak, intihar girişiminde bulunan Sezai A. (30), polis tarafından ikna edilerek, indirildi. <br>Olay, saat 13.00 sıralarında, Zonguldak Valiliği binasında meydana geldi. Bunalımda olduğu öne sürülen Sezai A., binanın çatısına çıkarak, atlayacağını söyledi. İhbar üzerine valilik binası önüne polis, sağlık, itfaiye ve AFAD ekipleri sevk edildi. AFAD ve itfaiye görevlileri, Sezai A.'nın atlama ihtimaline karşı bina önüne branda açtı. Polis ekipleri de Sezai A.'nın yanına giderek, görüştü. Sezai A., Vali Mustafa Tutulmaz ile görüştürüleceğinin söylenmesi üzerine yarım saat içinde çatıdan indirildi. Sezai A., ifadesi alınmak üzere polis merkezine götürüldü.DHA-Güvenlik Türkiye-Zonguldak Aytaç ÖZTÜRK<br>2020-06-22 15:06:44<br>

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