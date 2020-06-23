Poşet içinde bulunan kız bebeğe 'Melek İnci' adı verildi

<br>Yeliz ALAGÖZ/ÇAYCUMA(Zonguldak), (DHA)ZONGULDAK'ın Çaycuma ilçesinde, göbek bağı mandal ile bağlanıp, poşet içinde otobüs durağına bırakılan 2 günlük bebek, 5 günlük tedavisinin ardından sevgi evine yerleştirilmek üzere Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğü yetkililerine teslim edildi. Bebeğe, "Melek İnci" adı verildi. <br>Çaycuma ilçesine bağlı Kayıkçılar köyündeki otobüs durağında, geçen perşembe günü, poşet içinde bank üzerine bırakılan bebek bulundu. Göbek bağı mandalla bağlı halde bırakılan ve 2 günlük olduğu saptanan kız bebek, Çaycuma Devlet Hastanesi'nde tedavi altına alındı. Hemşirelerin baktığı bebek, 5 günlük tedavisinin ardından sevgi evine yerleştirilmek üzere Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğü yetkililerine teslim edildi. Hemşirelerin ´Melek İnci' ismini koyduğu bebeğin soyadı ise 'Mutlu' oldu. <br>Jandarma ekiplerinin bebeği bırakan kişi ya da kişileri bulmak için başlattığı çalışma sürüyor.DHA-Güvenlik Türkiye-Zonguldak / Çaycuma Yeliz ALAGÖZ<br>2020-06-23 14:02:53<br>
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