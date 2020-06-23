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Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Bulduğu cüzdanı polise teslim etti

DHA

Bulduğu cüzdanı polise teslim etti

<br>Aytaç ÖZTÜRK/ZONGULDAK,(DHA)ZONGULDAK'ta, yolda kadın cüzdanı bulan Uygar Kır, durumu polise bildirdi. Cüzdanın içinde otobüs bileti bulan ekipler, sahibinin Kardelen S. olduğunu belirledi. <br>Mithapataşa Mahallesi'nde bulunan Verem Savaş Dispanseri önünde kadın cüzdan bulan Uygar Kır, durumu polise bildirdi. Cüzdanı inceleyen ekipler, içindeki otobüs biletinden yola çıkarak Kardelen S.'ye ulaştı. Rahat bir nefes alan Kardelen S., polis merkezinden cüzdanını teslim alacağını söyledi.  <br>Cüzdanı polise teslim eden Uygar Kır, "Cüzdanı verem savaş önünde buldum. Ardından vatandaşlık görevini yapmak üzere durumu polise bildirdim" dedi.DHA-Genel Türkiye-Zonguldak Aytaç ÖZTÜRK<br>2020-06-23 14:11:04<br>

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Zonguldak haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Zonguldak Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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