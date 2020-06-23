Posbıyık, “Endüstri bölgesi kurdurmayacağız”

Zonguldak’ın Ereğli Belediye Başkanı Halil Posbıyık, ilçede faaliyet gösteren Ereğli Demir ve Çelik Fabrikaları T.A.Ş.’nin (ERDEMİR) alanının özel endüstri bölgesi ilan edilmesine izin vermeyeceklerini söyledi.



Kdz. Ereğli Belediye Başkanı Halil Posbıyık, belediye binasında CHP’li Belediye Meclis üyeleri ile birlikte düzenlediği basın toplantısında, Erdemir’in özel endüstri bölgesi ilan edilmesi konusunda açıklamalarda bulundu. Kdz. Ereğli Kaymakamı İsmail Çorumluoğlu, TSO Başkanı, AK Parti İlçe Başkanı ve Gülüç Belediye Başkanı Gökhan Mustafa Demirtaş ile birlikte önceki gün Bilimi Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank’ı ziyaret ederek taleplerini anlattıklarını ifade eden Başkan Posbıyık, Ereğli halkına bu konuda duyarlı olmaları ve mücadelelerine destek vermeleri çağrısında bulundu. Posbıyık konuşmasında “Birçok yerlerde endüstri bölgesi ilan ediliyor. Endüstri bölgeleri bir kentin sınırının ötesinde fabrikalar vardır. Mücavir bölgelerde vardır. Oralarda ilan edilebilir. Karadeniz Ereğli’de fabrika merkezin tam göbeğindedir. Merkezde Erdemir hava kirliliğinde bir numara. Cüruf dağlarını yasa dışı olarak fabrikanın içine yığmış. Oradan gelen tozu vatandaşın ciğerlerine gönderiyor, Ereğli’de nefes yolu hastalıkları iyice artmış durumda. Endüstri bölgesi ilan edildiğinde belediye filtreleri değiştirmesi için baskı yapamayacak. İnşaatları kaçak, imar kirliliği yapacak: Cüruf, mermer tozları etrafta dolaşacak. Cüruf tozları içme suyuna karışıyor, felaket yaratıyor. Aynı OSB gibi olacak, inşaat harçlarını da vermeyecek. Kirlilikte bağımsız olarak hareket edecek. Bu bölgede yaşayan insanlar, burası endüstri bölgesi yapıldığı takdirde bölgeyi terk etmesi gerekecek. Toprak zehirlenecek. Fütursuzca hareket edecek. Engel olan yok. Hava kirliliği makinesi bozulmuş, kimsenin haberi yok. Bir haftadır eleman bekliyoruz düzeltsinler diye. Şu anda hava kirliliğini bilmiyoruz” dedi.



Kdz. Ereğli tüm siyasi partilerin temsilcileri ile Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’a gideceklerini ve taleplerini anlatacaklarını belirten Posbıyık, Erdemir’i özel endüstri bölgesi yapılmasına müsaade etmeyeceğini anlattı. Posbıyık açıklamasında şu sözlere yer verdi: “Biz Ereğli halkı olarak, AK Parti, CHP, MHP, İYİ Parti, Saadet Partisi parti farkı gözetmeksizin bir mücadeleye giriyoruz. Cumhurbaşkanımız, Ereğli’nin milletvekili benim, dedi, milletvekili olarak Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan’ı görüyoruz. Lobi olarak kendisiyle görüşmek için randevu isteyeceğiz. Cumhurbaşkanımızın Ereğli halkının taleplerini dinleyeceğine bütün kalbimle inanıyorum. Ayrıca Milli Savunma Bakanımız Hulusi Akar’dan randevu alıp kendisine sorunlarımızı ileteceğiz. Tüm Ereğli halkına, Gülüç halkına, Ormanlı halkına içimden geldiği gibi seslenmek istiyorum. Değerli halkım, en büyük sanayi kuruluşlarının olduğu bir bölgede yaşamanıza rağmen, ekonomi, istihdam yönünden ezildiniz, yokluklar yaşıyorsunuz. Çocuklarınızı Erdemir’e işe sokamıyorsunuz. Başka bölgelerden gelen baskılarla onların çocukları alınıyor. Ereğli’den yok, çünkü Ereğli’nin sahibi yok. Neden? Niçin? Sebep ne? Sebebi çok iyi biliyorum. Bakana da bunları anlattım. Ereğli halkı olarak mahvolduğumuzu söyledim. Endüstri bölgesini yaptırmayacağımı, kanımın son damlasına kadar çalışacağımı söyledim. Bölgemin insanı sakindir, ensesine vur, lokmasını al. Cumhuriyete, demokrasiye sahip çıkan sessiz bir halk. Özelleştirme meselesinde büyük mücadeleler verdik ama istediğimiz desteği alamadık. Özelleştirmeden sonra herkes yandım Allah diye bağırıyor. İşçinin yüzde 35 haklarını kestiler, ayağa kalktık, sendika beni düşman belledi. Ama halktan destek göremedik. Şimdi haklıymışsın diyorlar ama iş işten geçtikten sonra. İşten adamlar atıldı haksız yere, formenleri, mühendisleri dövdüler, isyan ettik, ayağa fırladık ama istediğimiz desteği alamadık. Şimdi Ormanlı’ya, Kandilli’ye, Gülüç’e, Ereğli’ye sesleniyorum. Son şansımızı kullanacağız. Eğer Erdemir özel endüstri bölgesi hattına girdiği takdirde, tam bağımsız, daha fazla kirleten, cürufunu denize atan, lisans almayan bir tavır sergileyeceğini herkesin tahmin etmesi lazım. Erdemir’e taşerona dahi çocuklarınız giremez. Çocuklarınızı, torunlarınızı seviyorsanız, ilçe başkanlarımız, il genel ve belediye meclisi üyelerimiz, oda başkanları ve dernek başkanlarımızla birlikte bir planlama yapıp, demokratik kurallar içinde hakkımızı arayacağız. Endüstri bölgesini buraya kurdurmayacağız.”

Başkan Posbıyık ayrıca ilerleyen günlerde eylemlere başlayacaklarını söyledi.

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