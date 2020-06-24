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Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Vali Tutulmaz, BAKKA'nın çalışmalarıyla ilgili brifing aldı

İHA

Vali Tutulmaz, BAKKA'nın çalışmalarıyla ilgili brifing aldı

Zonguldak Valisi Mustafa Tutulmaz, BAKKA Genel Sekreteri Muhammed Ali Oflaz ve ajans bünyesinde bulunan Zonguldak Yatırım Destek Ofisi'ni ziyaret etti.
Ziyaret kapsamında ajans birim başkanlarıyla ve Zonguldak Yatırım Destek Ofisi sorumlusu ile de bir araya gelen Vali Tutulmaz, Genel Sekreter Oflaz’dan TR81 Batı Karadeniz Bölgesi, Zonguldak, Ajans çalışmaları, Zonguldak özelinde yürütülen proje ve faaliyetler ile Zonguldak’ın yatırım ortamına ilişkin önemli hususlarda brifing aldı. Genel Sekreter Oflaz tarafından gerçekleştirilen sunumda, Batı Karadeniz Bölgesi’nin ve Zonguldak’ın sosyoekonomik gelişmişlik durumu, temel istatistiki göstergeler ile yatırım ortamına ilişkin bilgiler yer aldı. Sunumda ayrıca bölgenin sanayi alanları, sektörel yapısı, ticaret ve lojistik olanakları aktarılarak bölgenin ArGe ve inovasyon ekosisteminin geliştirilmesine yönelik çalışmalara vurgu yapıldı.
Ajans koordinasyonunda gerçekleştirilen ve ajansın desteklediği tüm projelerin detaylarıyla görüşüldüğü brifingin ardından bölgede ve Zonguldak’ta yürütülen ve planlanan proje ve faaliyetler konusunda karşılıklı görüş alışverişinde bulunuldu. Ajans tarafından bugüne kadar gerçekleştirilen çalışmalardan duyduğu memnuniyeti dile getiren Vali Tutulmaz, önümüzdeki dönemde sanayi, turizm ve sosyal kalkınma odağında gerçekleştirilecek çalışmaları çok yakından takip edeceğini söyledi.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Zonguldak haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Zonguldak Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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