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Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Kaymakam Coşgun'a emlak sorunlarını aktardılar

İHA

Kaymakam Coşgun'a emlak sorunlarını aktardılar

Zonguldak’ın Çaycuma ilçesinde Emlakçılar Derneği ilçedeki emlak, gayrimenkul alımı ve satımı ile kiralar, yeni yasa kanunları hakkında istişarede bulunmak üzere Kaymakamı ziyaret etti.
Çaycuma Emlakçılar Derneği Başkanı Erol Ünlü yönetim adına Çaycuma Kaymakamı Muharrem Coşgun’a hediye takdim ederek ilçedeki emlak sorunlarını dile getirdi. Başkan Ünlü, şu hususları anlattı:
“Çaycuma’mızda Mesleki Yeterlilik Kurumu (MYK) seviye 5 ikinci mülakatı gerçekleştirdik. Belge ve kartlarını hak edenlere verdik. ÇAYEMDER ve özgül belgelendirme düzenlediği 21 Temmuz günü MYK seviye 5 üçüncü yazılı ve sözlü mülakatımızı öğretmenevinde gerçekleştireceğiz. Ayrıca 21 Temmuz’da emlak ofisi olanlara ve müteahhitlere mesleki yeterlilik belgesi ayrıca kartı kameralı yazılı ve sözlü mülakatı yapılacak. 5 Aralık 2019 ile Ekim 2020 tarihleri arasında uzatılan MYK seviye 5 seviye 4 emlak ofisi ve müteahhitler almak zorundadır. Ve Çaycuma’mızda daire, alış veriş ve kiralama çok pahalı söylentileri duyulmakta. Devlet bankalarında 0,64 bir yıl sonra ödenme paketi direk müteahhitlere verilmiştir. Sıfır daire olsa da müteahhitten şahsa geçtiği zaman ikinci sınıfa düşüp 0,64 bir yıl ödemeli paket konut kredisinden yararlanamıyor. Esnek krediler 0,89 ve 0,94 konut kredilerinden 15 yıl ödemeli yararlanabiliyor. Gayrimenkul almak isteyenler alıyorlar. Daire alanlar faizi ile 500 bin TL, 600 bin TL, 700 bin TL gibi fiyatlar gerçekleşebiliyor. Kiraya vermek için emlak ofislerine geldiğinde kredi ve destek amaçlı kiraya vereceğim diyor. En az 5 sene kredi ödememe yardımcı olsun deniliyor. Kiralar 1200 TL ile 1700 TL arasında talep ediyorlar. Neden çok istiyorsun denildiğinde dairem sıfır 500 bin lira bir yatırımında kira ücreti 1200 TL ile 1700 TL olsun diyorlar. Çaycuma’mızın yerlisi asgari ücretle çalışanlar bu kira ücretlerini nasıl ödeyeceklerini düşünmekteler. Çaycuma’mıza atanan memurlarımız 1200 TL ile 1500 TL arasında daireler kiralıyorlar. Çaycuma’da daire almak isteyen gurbetçi kardeşlerimiz 100 bin Euro parası olan istediği daireyi alıp çoğu da evlerini kiraya vermiyorlar. Emlak gayrimenkulü alan ve satanlardan yüzde 2 + KDV ile komisyon alma hakkına sahiptir. Kiralamada bir kira bedeli +KDV alma hakkına sahiptir."

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Zonguldak haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Zonguldak Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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