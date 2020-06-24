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Habertürk Gazetecilik A.Ş.

BEÜ 2020-2021 akademik yılına hazırlanıyor

İHA

Bülent Ecevit Üniversite Yeni Kütüphane Binası ve İlahiyat Fakültesi 20202021 akademik yılına hazırlanıyor.

BEÜ 2020-2021 akademik yılına hazırlanıyor

Bülent Ecevit Üniversite Yeni Kütüphane Binası ve İlahiyat Fakültesi 20202021 akademik yılına hazırlanıyor.
Eğitimde, bilimde, kültürel ve sosyal faaliyetlerde nitelikli ve nicelikli büyümesini sürdürerek evrensel standartlara ulaşmayı hedefleyen Bülent Ecevit Üniversitesi, teknolojinin ve modern çağın tüm gereksinimlerinin bulunduğu, dünya standartlarında kaliteli alt yapı koşullarına sahip eğitim alanlarını öğrencilerle buluşturmak için çalışmalarına devam ediyor.
Yapım çalışmalarında son aşamaya gelinen, dış görünüşü ve çevre düzenlemesiyle modern bir görünüm oluşturan yeni kütüphane binası ve İlahiyat Fakültesinin yeni akademik yılda öğrencilerine kapılarını açması planlanıyor.
“Zonguldak’ta Kitap ve Teknolojinin Yeni Adresi”
Batı Karadeniz Bölgesi’nin en büyük kütüphanelerinden biri olacak olan yeni kütüphane binası mevcut diğer kütüphaneler gibi 7/24 hizmet verecek. 5 bin metrekare alana sahip ve 3 kattan oluşan yeni kütüphane binası, 170 bin kitap koleksiyonuna ev sahipliği yapacak ve 638 kişilik oturma kapasitesiyle öğrencilere olduğu kadar Zonguldak halkına da hizmet vererek, şehirüniversite bütünleşmesine de katkı sağlayacak. Sahip olduğu güçlü internet, bilgisayar ve zengin kitap arşiviyle Zonguldak’ta kitap ve teknolojinin yeni adresi olacak yeni kütüphane binasında, akademisyenler ve öğrenciler rahat ve konforlu bir ortamda nitelikli bilimsel araştırmalar yapabilecek. Yeni kütüphane binası çorba, bookeye, kitap yıkama makinesi, selfCheck gibi birçok hizmetin yanında, sinema odası, konferans ve dinlenme alanlarıyla donatılacak hizmetlerle öğrencileri ve araştırmacıları ağırlayacak.
“İlahiyat Fakültesi Eğitime Hazır”
BEÜ eğitim alt yapısını güçlendirmek adına çalışmalarına 2017 yılında başlanan İlahiyat Fakültesi, öğrencilerimizi 20202021 Akademik yılında yeni ve modern binasında karşılamaya hazırlanıyor. Her yıl artan öğrenci sayısı ve büyüyerek gelişmesini devam ettiren BEÜ, eğitimöğretim alanındaki ihtiyaçlarına gelecekte de karşılık verecek İlahiyat Fakültesinde akademik personel ve öğrenciler için modern, nitelikli, teknik donanımı yüksek ve dünya standartlarında bir ortam sağlanmış olacak. Öğrencilerini çok yönlü yetiştirme gayreti içinde olan İlahiyat Fakültesinin Temel İslami Bilimleri, Felsefe ve Din Bilimleri, İslam Tarihi ve Sanatları ile İlköğretim Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi Eğitimi olmak üzere dört bölümü bulunuyor.
“Zonguldak Bülent Ecevit Üniversitesi büyük bir aile”
Farabi Kampüsü yeni kütüphane binasının, Zonguldak Bülent Ecevit Üniversitesi ve Zonguldak şehri için büyük bir kazanım olduğunu söyleyen BEÜ Rektörü Prof. Dr. Mustafa Çufalı, öğrenci odaklı bir üniversite olmanın altını çizdi. Son zamanlarda yapılan yatırımlar ile tüm kampüslerde öğrencilerimizin kaliteli ve rahatça vakit geçirebilecekleri akademik ve sosyal donatı alanlarının sayısının artırıldığını ifade eden Çufalı, “Zonguldak Bülent Ecevit Üniversitesi 35 bini aşan öğrencisiyle, akademik ve idari personeliyle büyük bir aile. Yeni açılan programlarla daha büyüyoruz. Yeşil ve çevreci, doğa ile içiçe kampüs ortamı, manzarası, alt yapısı, donanımı, öğrenci odaklı nitelikli eğitim misyonu, üniversitemizi hem Batı Karadeniz Bölgesi hem de ülkemiz de öne çıkarmaktadır. Kütüphanemiz, hem öğrencilere hem de şehrimiz insanına hizmet verecek. Bu kapsamda yeni kütüphane binası öğrencilerimiz ve Zonguldak halkına kaliteli ve nitelikli hizmet anlayışı ile tasarlandı. Dünyadaki en önemli ve en güçlü dayanağı olan ilmin ışığında, Üniversitemiz ve şehrimiz için yatırımlarımız devam edecek. Bu vesileyle, bu iki önemli yatırımın Zonguldak Bülent Ecevit Üniversitesi’ne, şehrimize ve gençlere hayırlı olmasını diliyor, emeği geçen herkese teşekkür ediyorum” dedi.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Zonguldak haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Zonguldak Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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