İzinsiz kenevir yetiştirirken yakalandı: 1 gözaltı

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Zonguldak'ta jandarma ekiplerinin düzenlediği baskında izinsiz yetiştirilen 63 kök kenevir bitkisi ele geçirildi. Olayla ilgili bir şüpheli gözaltına alındı.

Zonguldak İl Jandarma Komutanlığı ekiplerince yapılan istihbari çalışmalar neticesinde; E.T. isimli şahsın izinsiz kenevir bitkisi yetiştirdiği bilgisi üzerine ekipler harekete geçti. Şüpheli E.T. Zonguldak İli Merkez İlçesi Kaleoğlu köyü mülki sınırları içerisinde ormanlık alanda yapılan aramada (63) kök kenevir bitkisi ile birlikte yakalanarak gözaltına alındı. Şüphelinin jandarmadaki sorgusu sürüyor.

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