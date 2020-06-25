Derede boğulan Ayberk, toprağa verildi

<br>Sinan KABATEPE/EREĞLİ (Zonguldak), (DHA)ZONGULDAK´ın Ereğli ilçesinde, serinlemek için girdiği derede boğularak yaşamını yitiren Ayberk Topçu (14), gözyaşları arasında toprağa verildi.<br>Ereğli Subaşı köyünde dün arkadaşlarıyla dereye giren Ayberk Topçu, aniden gözden kayboldu. Vatandaşların ihbarı üzerine bölgeye gelen Ereğli Belediyesi İtfaiye Müdürlüğü dalgıçları, arama-kurtarma çalışması başlattı. Yaklaşık 3,5 saat süren çalışma sonunda Ayberk´in cansız bedeni bulundu. Arama-kurtarma çalışmalarını dere kenarından izleyen baba Gökhan Topçu, oğlunun cansız bedenini görünce sinir krizi geçirerek, suya atladı. Oğlunun cansız bedenine sarılarak feryat eden Gökhan Topçu, güçlükle sakinleştirildi.<br>Ayberk Topçu´nun cenazesi bugün Subaşı Merkez Mezarlığı'nda helallik alındıktan sonra toprağa verildi. Ereğli Kaymakamı İsmail Çorumluoğlu'nun acılı aileyi yalnız bırakmadığı cenazede baba Topçu, gözyaşlarına boğuldu.DHA-Genel Türkiye-Zonguldak / Ereğli Sinan KABATEPE<br>2020-06-25 15:03:02<br>
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