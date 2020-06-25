BEÜ'ye iki turuncu bayrak ödülü

Yükseköğretim kurumlarındaki engelli bireylerin mekânlara, eğitsel imkânlara ve sosyokültürel faaliyetlere erişimleri konusunda farkındalık oluşturmak ve iyi uygulamaları yaygınlaştırmak amacıyla düzenlenen “Engelsiz Üniversiteler Ödül Töreni”, bu yıl Covid19 salgını dolayısıyla video konferans yöntemi ile gerçekleştirildi.

2020 Engelsiz Üniversiteler Ödül Töreni’ne Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Zehra Zümrüt Selçuk, YÖK Başkanı Prof. Dr. M. A. Yekta Saraç, YÖK Engelli Öğrenci Çalışma Grubu Yürütücüsü ve YÖK Yürütme Kurulu Üyesi Prof. Dr. Zeliha Koçak Tufan, YÖK Yürütme Kurulu Üyeleri, en çok ödül alan üniversitelerin rektörleri, Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığından yetkililer ile üniversitelerdeki engelli öğrenci birim sorumluları katıldı.

Törenin açılışında ödüller hakkında bilgilendirme yapmak üzere YÖK Engelli Öğrenci Çalışma Grubu Yürütücüsü ve YÖK Yürütme Kurulu Üyesi Prof. Dr. Zeliha Koçak Tufan bir sunum gerçekleştirdi.

Sunumun ardından konuşan YÖK Başkanı Prof. Dr. M. A. Yekta Saraç Saraç, Dünya Sağlık Örgütü (DSÖ) tarafından küresel salgın olarak ilan edilen içinde bulunduğumuz olağanüstü durum nedeniyle geçen yıl YÖK'te yüz yüze gerçekleştirilen töreni bu yıl dijital ortamda düzenlediklerini belirtti.

Zonguldak Bülent Ecevit Üniversitesi'nin yaptığı başvurulardan “Mekanda Erişilebilirlik Bayrağı” (Turuncu Bayrak); kategorisinde; Denizcilik Fakültesi ve Zonguldak MYO. “Mekanda Erişilebilirlik Bayrağı” (Turuncu Bayrak) ödülü almaya hak kazandı. Ayrıca, “Mekanda Erişilebilirlik Bayrağı” (Turuncu Bayrak); kategorisinde başvuru yapan Ahmet Erdoğan Sağlık Hizmetleri MYO, Alaplı MYO, Devrek MYO, Ereğli Eğitim Fakültesi, İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi ve Gökçebey MithatMehmet Çanakçı MYO. “Turuncu Bayrak Adayı” olarak değerlendirildi.

Rektör Prof. Dr. Mustafa Çufalı yaptığı açıklamada, 2 birimin daha Turuncu Bayrak Ödülü alması ile üniversiteye verilen Turuncu Bayrak sayısının 6’ya yükseldiğini, önümüzdeki yıllarda aday olunan birimler ve diğer kategorilerde yapılacak yeni başvurular ile aynı azim kararlılıkla tüm kampüslerde üniversiteyi engelsiz durumuna getirmek gayretiyle çalışmaların sürdürüleceğini ifade etti. Prof. Dr. Çufalı, Engelsiz Bayrak Ödüllerinin üniversiteye kazandırılmasında emeği geçen başta ilgili birimlerin yöneticileri, akademik ve idari personelleri, Engelli Öğrenci Birim Yönetim Kurulu Başkanı ve Yönetim Kuruluna, Yapı İşleri Teknik Daire Başkanı Şebnem Demircan Gümüş ve çalışanlarına, Engelli Öğrenci Birimi Koordinatörü Hakan Kalyon ile öğrencilere teşekkür etti.

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