Demirtaş “Erdemir’in gelişmesini bizde isteriz”

Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM
Whatsapp Hattı 0536 266 79 69
Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
  • Habertürk Android Uygulaması
  • Habertürk iPhone Uygulaması
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Demirtaş “Erdemir’in gelişmesini bizde isteriz”

İHA

Zonguldak'ın Ereğli ilçesine bağlı Gülüç Belediye Başkanı Gökhan Mustafa Demirtaş partisinin Ereğli İlçe Başkanı Fatih Çakır ile birlikte düzenlediği basın toplantısında Erdemir'in alanının endüstri bölgesi yapılması konusunun kavga gürültü etmeden masada bitirilmesi gerektiğini söyledi.

Demirtaş “Erdemir’in gelişmesini bizde isteriz”

Zonguldak’ın Ereğli ilçesine bağlı Gülüç Belediye Başkanı Gökhan Mustafa Demirtaş partisinin Ereğli İlçe Başkanı Fatih Çakır ile birlikte düzenlediği basın toplantısında Erdemir’in alanının endüstri bölgesi yapılması konusunun kavga gürültü etmeden masada bitirilmesi gerektiğini söyledi.
Gülüç Belediye Başkanı Gökhan Mustafa Demirtaş, AK Parti Kdz. Ereğli ilçe Başkanlığı binasında İlçe Başkanı Fatih Çakır, Ormanlı Belediye Başkanı Bayram Başol ve Ereğli Belediyesi Meclis Üyesi Mustafa Kumaş’ın katılımı ile düzenlenen basın toplantısında Erdemir’in alanının endüstri bölgesi ilan edilmesi konusunu değerlendirdi. Gazetelerde kendisinin söylediği iddia edilen sözlerin doğru olmadığını ifade eden Başkan Demirtaş, bu işin kavga gürültü olmadan masada bitirilmesi gerektiğini söyledi. Demirtaş konuşmasında “Olaya ismimiz karıştı, karışması da güzel bir olay, çünkü biz Ereğli, Gülüç’ün menfaatleriyle ilgiliyiz. Sanayi bakanımız Mustafa Varank’tan görüşme talep ettik, kaymakamımız, TSO Başkanımız, Ereğli Başkanımız ve İlçe Başkanımızla oraya gittik. Olay son zamanlarda çarpıtıldı. Buna hiç gerek yoktu. Bakanımız bizi çok iyi karşıladı, oradan güler yüzlü şekilde ayrıldık. Bakanımız bunların olmayacağını, masada bizlerin de olacağını söyledi. Erdemir’in gelişmesini biz de isteriz. Ama bakanımız dedi ki masada siz olmadan olmayacak, bu işi ağabey kardeş gibi çözeceğiz dedi. Vekillerimiz bizim vekilimizdir. Kavgaya gürültüye niyetimiz yok. Belediyemizin millet bahçesi için 5 milyonluk destek Erdemir’den verilebilir mi diye sordum. Bu benim doğal hakkımdır, ilçe başkanımızla, Ahmet Çolakoğlu vekilimizle beraber gittik. Gülüç’e orman arazisinden bir kısım tahsis ettiler. Ben sadece Erdemir 5 milyon yardım edebilir mi diye sordum, Üç milyon versin, Ereğli’yi satın demedim. Cevher tozu Gülüç bölgesinde. Ereğli’ye kimsenin sırtının dönmek lüksü olmayacağını, biz iktidar partisi ve belediyesi olarak elimizi taşın altına koyacağız. Yarınlara güzel bir yer bırakmak için Erdemir de işin içinde olmalı. Bunun için bakanımıza gittik. Randevuyu alan ilçe başkanımızdır. Teşkilat olarak bunu Cumhurbaşkanımıza iletecek gücümüz var. Gerekli açıklamaları ilçe başkanımız yapacak. Biz değerlerimize sahip çıkacağız ama bunu kavga gürültü etmeden masada bitireceğiz.” dedi.
“Ereğli’de istihdamın artırılmasından yanayız”
Erdemir’in endüstri bölgesi talebinin yaklaşık 9 aydır süren bir konu olduğunu ifade eden AK Parti Kdz. Ereğli İlçe Başkanı Fatih Çakır konunun Ereğli ve Erdemir’in menfaatleri doğrultusunda çözüme kavuşturulacağını dile getirdi.
Çakır, “Bizler tabii ki Erdemir’in ilçemizde yatırım yapmasını istiyoruz. Biz Erdemir’le olan görüşmelerimizde, bakanımızla olan görüşmemizde taleplerimizi şöyle belirtmiştik. Birincisi, buradaki belediyelerimiz, halka bundan önce bütçelerine koyduğu bir gelir rakamı var. Bununla halka hizmet ediyorlar. Bu Ereğli halkının hizmetine kullanılacak bir para Ereğli bir gelir kaybına uğramasın dedik.
İkincisi, çevre ve insan sağlığını ön plana alacak bir komisyon kurulmalı, bu komisyona Ereğli’den kamuoyunda bilinen 3 kişi bu komisyonda olursa, çevreye ve insan sağlığına gereken değer verilirse eyvallah dedik. Üçüncüsü, yeni istihdam yapılsın, bunda işçi alırken lütfen ama lütfen diyoruz, Ereğli’de ikamet eden veya nüfus kütüğü Ereğli’de olan ve iş aramak için dışarıya gidenlere öncelik verilsin. Biz Karabük’e iki arkadaşımızı işe koymak için idare meclisi başkanıyla konuştuk. Taşerona alabiliriz ama kadroya alamayız, sözleşmemizde Karabük nüfusuna kayıtlı olmasına dair bir madde var dedi. Ereğli’de ne var? Ereğli’de bu olsaydı, Ereğli’de beş sene ikamet etmiş olma, anne babası Ereğli’de yaşıyor olma, nüfus kütüğü Ereğli’de olma şartı konulsaydı biz bugün bunları konuşmuyor olurduk. Dördüncüsü, biliyorsunuz Erdemir’in Emlak vergisi var. Belediye ödediği var, içeride hazine arazileri için ödediği ecrimisil bedeli var. Ecrimisille ilgili taktir devletimizindir. Ereğli olarak talebimiz, tel örgülerin dışında kalan stadyum, kapalı spor salonu, kültür merkezi, lojmanlar, hayvan pazarı gibi arazilerin takas yapılması, hazineye aktarılması, içeridekilerin Erdemir’e, dışarıdakilerin ise devlete aktarılması ve ileride Ereğli halkının ihtiyaçları doğrultusunda üstüne yatırımlar yapılabilmesi için Ereğli’ye verilmesidir. Bizim istediklerimiz bunlardır. Hamdolsun, bu süreci el birliğiyle taşıdık. O anlamda süreci başarılı yürüttüğümüze inanıyorum” şeklinde konuştu.
Çakır, Erdemir’in alanının endüstri bölgesi ilan edilmesine şartlar yerine getirildiği takdirde karşı olmadıklarını sözlerine ekledi. Çakır toplantıda ayrıca hükumetin ilçede devam eden yatırımları hakkında da bilgiler verdi.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Zonguldak haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Zonguldak Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

İLGİLİ HABERLER

Özdamar, kütüphanesindeki kitapları BEÜ'ye bağışladı
YEREL HABERLER Özdamar, kütüphanesindeki kitapları BEÜ'ye bağışladı
Vali Mustafa Tutulmaz; ziyaret ve incelemelerini sürdürüyor
YEREL HABERLER Vali Mustafa Tutulmaz; ziyaret ve incelemelerini ...
BEÜ'ye iki turuncu bayrak ödülü
YEREL HABERLER BEÜ'ye iki turuncu bayrak ödülü
Kdz. Ereğli Belediyesi Halk Kafe’de çayı 1 TL’den verecek
YEREL HABERLER Kdz. Ereğli Belediyesi Halk Kafe’de çayı 1 TL’den ...
Derede boğulan 14 yaşındaki Ayberk son yolculuğuna uğurlandı
YEREL HABERLER Derede boğulan 14 yaşındaki Ayberk son yolculuğuna ...
Vefa destek grubuna teşekkür belgesi verildi
YEREL HABERLER Vefa destek grubuna teşekkür belgesi verildi
Derede boğulan Ayberk, toprağa verildi
YEREL HABERLER Derede boğulan Ayberk, toprağa verildi
Sınav yapılacak okulları belediye ekipleri dezenfekte ediyor
YEREL HABERLER Sınav yapılacak okulları belediye ekipleri dezenfekte ...
İzinsiz kenevir yetiştirirken yakalandı: 1 gözaltı
YEREL HABERLER İzinsiz kenevir yetiştirirken yakalandı: 1 gözaltı
Zonguldak'ta uyuşturucu operasyonu:3 gözaltı
YEREL HABERLER Zonguldak'ta uyuşturucu operasyonu:3 gözaltı
TÜİK Zonguldak Bölge Müdürü görevine başladı
YEREL HABERLER TÜİK Zonguldak Bölge Müdürü görevine başladı
Güner, "Uyuşturucu bağımlılığı tedavi edilebilir hastalıktır"
YEREL HABERLER Güner, "Uyuşturucu bağımlılığı tedavi edilebilir ...
Huzurevinde gıda zehirlenmesi şüphesiyle 9 kişi hastanelik oldu
YEREL HABERLER Huzurevinde gıda zehirlenmesi şüphesiyle 9 kişi ...
Aracın motoruna sıkışan kediyi itfaiye kurtardı
YEREL HABERLER Aracın motoruna sıkışan kediyi itfaiye kurtardı
Zonguldak'ta silahlı saldırı: 1 yaralı
YEREL HABERLER Zonguldak'ta silahlı saldırı: 1 yaralı
Serinlemek için dereye giren çocuğun cansız bedeni 5 saat sonra bulundu Oğlunun cansız bedenini kucağına alan babanın feryadı yürekleri dağladı
YEREL HABERLER Serinlemek için dereye giren çocuğun cansız bedeni 5 ...
Ayberk derede kayboldu; anne ve babası fenalaştı, dedesi kalp krizi geçirdi (2)
YEREL HABERLER Ayberk derede kayboldu; anne ve babası fenalaştı, ...
16 yaşındaki genç bıçaklı kavgada yaralandı
YEREL HABERLER 16 yaşındaki genç bıçaklı kavgada yaralandı
Ayberk derede kayboldu; anne ve babası fenalaştı, dedesi kalp krizi geçirdi
YEREL HABERLER Ayberk derede kayboldu; anne ve babası fenalaştı, ...
Dalgıçlar 15 yaşındaki Ayberk için seferber oldu
YEREL HABERLER Dalgıçlar 15 yaşındaki Ayberk için seferber oldu
Kaymakam Vekili Altay’dan personele başarı belgesi
YEREL HABERLER Kaymakam Vekili Altay’dan personele başarı belgesi
BEÜ 2020-2021 akademik yılına hazırlanıyor
YEREL HABERLER BEÜ 2020-2021 akademik yılına hazırlanıyor
Bir yılda 4 bin 311 kişi hayatını kaybetti
YEREL HABERLER Bir yılda 4 bin 311 kişi hayatını kaybetti
Saha komiseri il başkan yardımcısı oldu
YEREL HABERLER Saha komiseri il başkan yardımcısı oldu

Sizlere daha iyi bir hizmet sunabilmek için sitemizde çerezlerden faydalanıyoruz. Sitemizi kullanmaya devam ederek çerezleri kullanmamıza izin vermiş oluyorsunuz. Detaylı bilgi almak için 'Çerez Politikasını' ve 'Gizlilik Politikasını' inceleyebilirsiniz.

TAMAM Daha fazla bilgi

X