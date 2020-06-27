Yanlış belgeyle sınava gelen genç kız, panik yaşadı

Bugün altın fiyatları ne kadar?

Tehlike bugün de sürüyor! 9 il için sel uyarısı

'Güzel bir gün olsun'

En Çok Okunanlar

En Çok Okunanlar

<br>Cüneyt ÖZFİDANAytaç ÖZTÜRK/ZONGULDAK, (DHA)ZONGULDAK'ta Yükseköğretim Kurumu Sınavı'nın (YKS) ilk oturumu Temel Yeterlilik Testi'ne (TYT) yanlış sınav giriş belgesiyle gelen genç kız, durum fark edilince panik yaşadı. Okul idaresinde bilgisayardan doğru sınav giriş belgesini çıkarmasıyla genç kız sınava alındı.<br>Zonguldak genelinde 36 okulda 9 bin 964 aday, bin 238 görevli gözetiminde sınava girdi. Sınav öncesi, salonlar dezenfekte edildi. Öğrenciler, sosyal mesafe kurallarına uyularak sınıflara alındı. Sınava, Fener İlkokulu'nda giren bir öğrenci ise yarınki sınavın giriş belgesiyle okula geldi. Görevlilerin fark etmesi üzerine genç kız, büyük panik yaşadı. Genç kızın mağdur olmaması için okul idaresinde bilgisayardan sınav giriş belgesi çıkartılan genç kız, sınava alındı.DHA-Güvenlik Türkiye-Zonguldak Cüneyt ÖZFİDAN-Aytaç ÖZTÜRK<br>2020-06-27 11:53:25<br>

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Zonguldak haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Zonguldak Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.