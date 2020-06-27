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Habertürk Gazetecilik A.Ş.

MÜSİAD Genel Başkanı Kaan fabrikalarda inceleme yaptı

İHA

Müstakil Sanayici ve İşadamları Derneği (MÜSİAD) Genel Başkanı Abdurrahman Kaan, ilçede faaliyet gösteren jeneratör fabrikası ile boru profil fabrikasını ziyaret ederek, çalışmaları hakkında bilgi aldı.

MÜSİAD Genel Başkanı Kaan fabrikalarda inceleme yaptı

Müstakil Sanayici ve İşadamları Derneği (MÜSİAD) Genel Başkanı Abdurrahman Kaan, ilçede faaliyet gösteren jeneratör fabrikası ile boru profil fabrikasını ziyaret ederek, çalışmaları hakkında bilgi aldı.
MÜSİAD Genel Başkanı Abdurrahman Kaan, MÜSİAD Karadeniz Ereğli Başkanı Abdülkadir Çınar ile birlikte ilk olarak Ereğli ilçesinde faaliyet gösteren Güçbir Jeneratör’ü ziyaret etti. Güçbir Jeneratör Fabrikası Yönetim Kurulu Üyesi Aytaç Karakaya tarafından karşılanan Kaan ve beraberindekilere fabrikanın üretim aşaması ve yapılan ihracatlarla ilgili bilgiler verildi.
Kaan ve beraberindekiler daha sonra MÜSİAD Karadeniz Ereğli Başkanı Abdülkadir Çınar’ın firmalarından olan Çınar Boru Profil Fabrikası’nı ziyaret etti. Kaan’a burada firmanın kurucusu Abdurrahman Çınar, Yönetim Kurulu üyeleri Engin Mehmet Özertan, Muhammet Çınar, Sezayi Yıldırım ve firma Genel Müdürü Ali Turan ile bölgenin iş insanlarından MMZ Onur Boru Profil ortaklarından Zeki Sevil eşlik etti.
MÜSİAD Genel Başkanı Abdurrahman Kaan, Anadolu‘da sanayicilik yapan üyeleri fikir alışverişi amacıyla periyodik aralıklarla ziyaret ettiklerini ifade etti. MÜSİAD Karadeniz Ereğli Başkanı Abdülkadir Çınar’da ziyaretten duydukları memnuniyeti ifade ederek Genel Başkan Abdurrahman Kaan’a üye firmalara yapılan ziyaretler ve iş dünyasının sorunlarının çözümüne yönelik çalışmalarından dolayı teşekkür etti.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Zonguldak haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Zonguldak Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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