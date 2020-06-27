Tehditle tecavüze ve kaçırmaya 2 tutuklama

Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM
Whatsapp Hattı 0536 266 79 69
Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
  • Habertürk Android Uygulaması
  • Habertürk iPhone Uygulaması
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Tehditle tecavüze ve kaçırmaya 2 tutuklama

İHA

Zonguldak'ın Çaycuma ilçesinde 14 yaşındaki N.B.,'yi cinsel istismar uygulayan (17) B.Ö., ve (19) S.A., tutuklandı.

Tehditle tecavüze ve kaçırmaya 2 tutuklama

Zonguldak’ın Çaycuma ilçesinde 14 yaşındaki N.B.,’yi cinsel istismar uygulayan (17) B.Ö., ve (19) S.A., tutuklandı.
Edinilen bilgiye göre, Zonguldak’ın Çaycuma ilçesinde C.B., ve R.B, ailesinin evlatlık olarak aldıkları 14 yaşındaki N.B.’nin 17 yaşındaki B.Ö., tarafından kaçırıldığı polis ekiplerine ihbar etti. Olayı inceleyen polis ekipleri N.B.’nin B.Ö. ile tren istasyonunda buluştuğu öğrenildi. N.B.’nin alınan ifadesinde aile baskısından dolayı evden kaçarak B.Ö’nün yanına gittiğini ve aralarında bir şey yaşanmadığını söyledi. Soruşturmayı derinleştiren ekipler N.B’nin 3 ay önce, önceki sevgilisi olan S.A’nın N.B’yi tehdit ederek cinsel ilişkiye girdiğini belirterek S.A., hakkında şikayetçi oldu. B.Ö., ve S.A., hakkında “kişiyi hürriyetinden yoksun kılma ve reşit olmayanla cinsel ilişki” olaylarından hakkında işlem başlatıldı.
Kişiyi hürriyetinden yoksun bırakma ve reşit olmayanla cinsel ilişki olayının şüphelisi S.A., ve B. Ö.,isimli şahıslar çıkartıldıkları mahkemece tutuklanarak Beycuma Cezaevine gönderildi.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Zonguldak haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Zonguldak Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

İLGİLİ HABERLER

14 yaşındaki kız evden kaçtı, 2 kişi tutuklandı
YEREL HABERLER 14 yaşındaki kız evden kaçtı, 2 kişi tutuklandı
MÜSİAD Genel Başkanı Kaan fabrikalarda inceleme yaptı
YEREL HABERLER MÜSİAD Genel Başkanı Kaan fabrikalarda inceleme yaptı
Sınava girecek öğrencilere maske, dezenfekte ve su hizmeti verildi
YEREL HABERLER Sınava girecek öğrencilere maske, dezenfekte ve su ...
Zonguldak’ta kısıtlama başladı
YEREL HABERLER Zonguldak’ta kısıtlama başladı
Zonguldak-Almanya arası uçak seferleri başladı
YEREL HABERLER Zonguldak-Almanya arası uçak seferleri başladı
Yanlış belgeyle sınava gelen genç kız, panik yaşadı
YEREL HABERLER Yanlış belgeyle sınava gelen genç kız, panik yaşadı
Zonguldak'ın Sivriler köyündeki karantina uygulaması sona erdi
YEREL HABERLER Zonguldak'ın Sivriler köyündeki karantina uygulaması ...
Zoguldak’ta YKS heyecanı Kimlik yerine ehliyetle sınava gelen aday sınava alınmadı
YEREL HABERLER Zoguldak’ta YKS heyecanı Kimlik yerine ehliyetle ...
Beton mikseri, işçi servisine çarptı: 1 ölü, 5 yaralı
YEREL HABERLER Beton mikseri, işçi servisine çarptı: 1 ölü, 5 yaralı
İşçi servisi ile beton mikseri çarpıştı: 1 ölü, 5 yaralı
YEREL HABERLER İşçi servisi ile beton mikseri çarpıştı: 1 ölü, 5 ...
10 yaşındaki Hilal, Bakan Ziya Selçuk'un böyle dikkatini çekti
YEREL HABERLER 10 yaşındaki Hilal, Bakan Ziya Selçuk'un böyle ...
Kdz. Ereğli Belediyesi’nden su kesintilerine kalıcı önlem
YEREL HABERLER Kdz. Ereğli Belediyesi’nden su kesintilerine kalıcı ...
Gülüç’e 400 ton sıcak asfalt döküldü
YEREL HABERLER Gülüç’e 400 ton sıcak asfalt döküldü
10 yaşındaki çocuğa istismara tutuklama
YEREL HABERLER 10 yaşındaki çocuğa istismara tutuklama
Zonguldak'ın Sivriler köyündeki karantina sona erdi
YEREL HABERLER Zonguldak'ın Sivriler köyündeki karantina sona erdi
Esnaftan 3 aylık kira alınmayacak
YEREL HABERLER Esnaftan 3 aylık kira alınmayacak
Polis aracına binmemek için eteğini indirdi
YEREL HABERLER Polis aracına binmemek için eteğini indirdi
Kontrolden çıkan otomobil havada asılı kaldı Kadın sürücüyü demir parmaklıklar kurtardı
YEREL HABERLER Kontrolden çıkan otomobil havada asılı kaldı Kadın ...
Zonguldak Kömürspor Teknik Direktörü Afacan: "Alınan karara uyacağız"
YEREL HABERLER Zonguldak Kömürspor Teknik Direktörü Afacan: "Alınan ...
TFF 2. Lig takımı Zonguldak Kömürspor toplanıyor
YEREL HABERLER TFF 2. Lig takımı Zonguldak Kömürspor toplanıyor
Korona virüs tedbiri nedeniyle açılan halk pazarı boş kaldı
YEREL HABERLER Korona virüs tedbiri nedeniyle açılan halk pazarı boş ...
Elektrik panosuna giren yavru kedi günlerce beslediler Yavru kedi elektrik panosundan üç gün sonra kurtarıldı
YEREL HABERLER Elektrik panosuna giren yavru kedi günlerce ...
Kdz. Ereğli Belediyesi plajlarda temizlik çalışması yaptı
YEREL HABERLER Kdz. Ereğli Belediyesi plajlarda temizlik çalışması ...
Vali Mustafa Tutulmaz Devrek'te ziyaretlerde bulundu
YEREL HABERLER Vali Mustafa Tutulmaz Devrek'te ziyaretlerde bulundu

Sizlere daha iyi bir hizmet sunabilmek için sitemizde çerezlerden faydalanıyoruz. Sitemizi kullanmaya devam ederek çerezleri kullanmamıza izin vermiş oluyorsunuz. Detaylı bilgi almak için 'Çerez Politikasını' ve 'Gizlilik Politikasını' inceleyebilirsiniz.

TAMAM Daha fazla bilgi

X