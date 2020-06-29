Türkiye Şampiyonu paravolley takımı altınla ödüllendirildi

Zonguldak’ın Ereğli ilçesi Belediyesi, üst üste elde ettiği şampiyonluklardan dolayı Kdz. Ereğli Belediyespor Paravolley takımını ödüllendirdi. Mart 2020’de Belediye Meclisi’nin oy birliği ile aldığı karar ile Paravolley takımına birer Cumhuriyet altını ödül verildi.

Kdz. Ereğli Belediye Meclisi’nin, Mart ayı toplantısında oybirliğiyle aldığı karar gereği, Kdz. Ereğli Belediyespor Paravolley takımı, üst üste elde ettiği şampiyonluklardan dolayı birer Cumhuriyet altını ile ödüllendirildi.

Kdz. Ereğli Kaymakamı İsmail Çorumluoğlu, Bölge ve Garnizon Komutanı Hüseyin Sami Uyar, Kdz. Ereğli Belediye Başkanı Halil Posbıyık, İlçe Spor Müdürü Serkan Keleş, Kdz. Ereğli Belediyespor Kulübü 2. Başkanı İhsan Yazıcıoğlu, Belediye Meclis Üyeleri ve Kulüp Yönetim Kurulu Üyeleri, Satılmış Yiğit, Tarkan Atik, Sertan Kuzu ve sporcuların katılımı ile düzenlenen yemekte Paravolley takımına ödülleri olan cumhuriyet altınları takdim edildi.



“Ereğli halkı kalben sizi destekliyor”

Törende konuşan Kdz. Ereğli Kaymakamı İsmail Çorumluoğlu, elde edilen başarı kadar ödüllendirmenin de çok önemli olduğunu belirterek, “Paravolley takımımız çıtayı çok yükseğe koydu. Bundan sonra da çıtayı aynı seviyede tutmak için çok çalışmamız gerekir. Başarıyı ödüllendirmek ayrı bir güzel olay. Ereğli Belediye Başkanımızı ve Meclis üyelerimizi bu güzel çalışmasından dolayı kutluyorum. Sizin başarınızı fark etmişler ve takdir etmişler. Hediyeler semboliktir. Ereğli halkının kalben sizi desteklemesi en büyük ve güzel hediyedir. Tüm sporcularımızı kutluyorum” dedi.



“Avrupa’da da şampiyonluk bekliyoruz”

Kdz. Ereğli Belediye ve Ereğli Belediyespor Kulüp Başkanı Halil Posbıyık da konuşmasında, Paravolley takımının Türkiye’de hem ligde hem kupada şampiyonluklar elde ettiğini, bununla gurur duyduklarını belirterek, “Türkiye’de elde edilen şampiyonlukların ardından bu sene pandemi olmasaydı Avrupa şampiyonasına gidecektiniz ama pandemi dolayısıyla organizasyonlar iptal oldu” diye konuştu.



“Kadın ParaVolley takımı da kurulacak”

Kadın ParaVolley takımının da yakında devreye girdiğini ifade eden Posbıyık şunları söyledi:

“Sizi başarıdan başarıya koşturan yönetici, teknik adam ve antrenörlerimizi, sporcularımızı tek tek kutluyorum. Ereğli halkı adına, Ereğli Belediye Meclisi, Mart ayındaki toplantısında sizleri ödüllendirmeye karar verdi. Sizleri kutluyorum. Allah yolunuzu açık etsin. Hedefi olmayan insanları hiç sevmem. Her zaman bir hedefiniz olmalı. Öğrencilikte, askerlikte, siyasette, ticarette, sporda... Türkiye’de siz bize şampiyonluklar gösterdiniz. Şimdi Ereğli halkı sizden Avrupa’da şampiyonluklar bekliyor. Sizleri bir kez daha kutluyorum.”

Kdz. Ereğli Belediyespor Paravolley Takımı 20182019 yılında Türkiye Kupası, 20182019 sezonu Türkiye Lig Şampiyonluğu, kulüp olarak 4 sezondur yapılan liglerde 2 Türkiye kupası ve 2 Lig şampiyonluğu elde etti. 20192020 sezonunu yenilgisiz set vermeden lider bitirdi. ParaVolley Milli takımında Kdz. Ereğli ParaVolley’den 6 sporcu ve 1 antrenör bulunuyor.

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