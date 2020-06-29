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Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Corendon Airlines tarihinde ilk kez Zonguldak’a indi

İHA

Corendon Airlines, 27 Haziran günü 158 yolcu ile Köln'den havalanan XC 6805 uçuş kodlu uçağı ile tarihinde ilk kez Zonguldak Çaycuma Havalimanı'na iniş yaptı. Bir havacılık geleneği olan su takı ile karşılanan Corendon'un sezondaki ilk yolcuları uçaktan maskeli ve sosyal mesafeli bir şekilde indi.

Corendon Airlines tarihinde ilk kez Zonguldak’a indi

Corendon Airlines, 27 Haziran günü 158 yolcu ile Köln’den havalanan XC 6805 uçuş kodlu uçağı ile tarihinde ilk kez Zonguldak Çaycuma Havalimanı’na iniş yaptı. Bir havacılık geleneği olan su takı ile karşılanan Corendon’un sezondaki ilk yolcuları uçaktan maskeli ve sosyal mesafeli bir şekilde indi.

Pandemi sebebiyle uluslararası uçuşlarına ara veren Corendon Airlines, 26 Haziran itibariyle Avrupa’dan Anadolu’nun 12 şehrine uçuşlarına başladı. Corendon Airlines, 27 Haziran günü 158 yolcu ile Köln’den havalanan XC 6805 uçuş kodlu uçağı ile tarihinde ilk kez Zonguldak Çaycuma Havalimanı’na iniş yaptı. Su takı ile karşılanan Corendon’un sezondaki ilk yolcuları uçaktan maskeli ve sosyal mesafeli bir şekilde indi.

“12 aya yayma niyetindeyiz”
AvrupaTürkiye uçuşlarına başladıklarını anlatan Corendon Airlines CEO’su Yıldıray Karaer, “2628 Haziran arası Anadolu’nun 12 Şehrine Avrupa’dan direkt sefer gerçekleştirdik. Özellikle Almanya’daki Nordrhein Westfalen bölgesinde yoğun yaşayan vatandaşlarımızdan ve seyahat acentelerinden Zonguldak’a direkt seferler düzenlememiz için gelen talep üzerine uzun zamandır Çaycuma Havalimanı ile çalışmalarımızı yakın temas halinde yürütüyorduk. Hem Operasyon Kontrol Merkezimizin hem de Uçuş Operasyon Birimimizin yoğun çalışmaları ve aylardır süren simülasyon çalışmaları sonucunda bu havalimanına Boeing 737800 tipi filomuz ile uçuşlarımızı başlattık. Zonguldak Çaycuma Havalimanı’na yeni yapılmakta olan pistin tamamlanması ve pandemi sürecinin etkilerinin azalmasını takiben Almanya’nın Köln ve Münster şehirlerinden başlattığımız direkt seferlerin sayısını arttırarak bu seferleri 12 aya yaymak niyetindeyiz” ifadelerini kullandı.

"İlk havayolu olmanın da gururunu yaşıyoruz"
Karaer, Zonguldak'a ilk kez iniş yapmalarının yanı sıra, bir de ilki gerçekleştirdiklerini belirterek, “Meydana ilk kez bir Boeing 737800 tipi Zonguldak’a Almanya’dan direkt seferlere başlamış olmanın yanı sıra Boeing 737800 tipi 189 koltuk kapasiteli yolcu uçağı ile bu meydana inen ilk hava yolu olmanın da gururunu yaşıyoruz. Yüksek dağların bulunduğu bir coğrafya olması nedeniyle hava yolları daha düşük yolcu kapasiteli, daha küçük uçaklar kullanıyorlardı. Fakat uçaklarımızda yüksek performanslı motorlar olması ve pistin de uzatılması ile uçuşumuzu gerçekleştirdik” dedi.

“Pandemi sürecini el birliği ile aşacağız”
Türkiye'nin güvenli olduğuna inandıklarını kaydeden Karaer, "Tüm yurt dışı tanıtım çalışmalarımızda uçuştan başlayarak havalimanlarımız ve otellerimizde alınan önlemlerin altını çizmeye önem veriyoruz. Bakanlığımızın yoğun havaalanlarında Covid19 test merkezlerinin açılacağını ve Anadolu şehirlerinde belirlenen test merkezlerinde de turistlere test yapılabileceğini açıklamasını da çok olumlu bir gelişme olarak görüyoruz. Tüm bu girişimlerin sonuç vermesi durumunda trafiğimizin ve doluluğumuzun artmasını planlamakta ve hedeflemekteyiz" şeklinde konuştu.

Karaer, bu sezonda Türkiye turizmine destek vermek amacıyla uyguladıkları diğer projeleri de aktardı. Karaer, sözlerine şöyle devam etti:
“Corendon Airlines olarak Alman turistlerin Türkiye’de güvenle tatil yapabilmeleri için bir hizmet daha geliştirdik. Türkiye’de tatili esnasında Korona virüse yakalandığı tespit edilen ve dönüş biletleri Corendon Airlines’dan olan yolcuları, tedavileri tamamlandıktan sonra ülkelerine geri götürüyor, ayrıca bu yolcuların ailelerine de istedikleri zaman ülkelerine dönme esnekliği tanıyoruz. Yine bir diğer uygulamamız “Biletin Güvende” kampanyası ile misafirlerimize esnek rezervasyon imkanı sağlayarak yolcularımızın biletlerine güvence veriyor, bizden bilet alan yolcularımıza uçuşlarını 31 Ekim 2021 tarihine kadar erteleyebilme ve biletlerini istedikleri destinasyona değiştirebilme olanağı sağlıyoruz"

Corendon Airlines 27 Haziran itibariyle Zonguldak Çaycuma Havalimanı’na Almanya’nın Köln şehrinden her Cumartesi, Münster şehrinden ise her Çarşamba günü uçacak. Corendon Airlines, Zonguldak Havalimanı’na yaptığı ilk uçuşun yanı sıra Antalya, İzmir, Kayseri, Bodrum, Edremit, Trabzon, Konya ve Ankara şehirlerine de ilk yolcularını indirdi ve yine 28 Haziran tarihinde Münster’den Zonguldak’a direkt seferlerini gerçekleştirdi.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Zonguldak haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Zonguldak Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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