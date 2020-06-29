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Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Keleş EİT toplantısını video konferans ile gerçekleştirdi

İHA

Zonguldak'ın Ereğli ilçesi Ticaret ve Sanayi Odası (TSO) Yönetim Kurulu Başkanı Arslan Keleş, Ekonomik İşbirliği Teşkilatı Ticaret ve Sanayi Odası (EİT TSO) SanayiYatırım ve KOBİ'lerin Teşviki Komitesi olağanüstü video konferans toplantısına katılım sağladı.

Keleş EİT toplantısını video konferans ile gerçekleştirdi

Zonguldak’ın Ereğli ilçesi Ticaret ve Sanayi Odası (TSO) Yönetim Kurulu Başkanı Arslan Keleş, Ekonomik İşbirliği Teşkilatı Ticaret ve Sanayi Odası (EİT TSO) SanayiYatırım ve KOBİ’lerin Teşviki Komitesi olağanüstü video konferans toplantısına katılım sağladı.
Toplantıya komite üyesi olan İran, Pakistan ve Afganistan ülkelerinin temsilcileri katıldı. Başkan Keleş komite başkanlığı yaptığı toplantıda Covid19 salgını sürecinde Türkiye’nin aldığı önlemleri ve iş dünyasının nasıl hareket etmesi konularında görüş ve fikirlerini anlattı. Konuşmasını “Kamusal yükler, Finansman ve İstihdam” başlıkları altında toplayan Keleş şu ifadelere yer verdi; “Bizler iş dünyası ile hükumetler arasında köprü görevi üstlenerek, sahadaki sıkıntıları, en hızlı şekilde, kamu idarelerine iletiyoruz. İşte bugün bu toplantıda, hem ülkelerimizde salgınla mücadele konusunda alınan önlemlerle ilgili deneyimlerimizi paylaşalım, hem de birlikte çalışma ve yardımlaşma imkânlarını konuşalım istiyoruz. Türkiye’deki salgınla mücadelede gelinen durumu ve alınan önlemleri sizinle paylaşmak istiyorum. Biz, salgın sürecinde bir yandan üyelerimizi ve üretim kapasitemizi korumaya çalışırken, çalışanlarımız için de maksimum güvenlik koşullarının sağlanmasına özel önem veriyoruz. Hükumetimizle sürekli irtibat halindeyiz ve bakanlıklarla birlikte çalışıyoruz. OdalarımızdanBorsalarımızdan, sektörlerimizden ve firmalarımızdan, sıkıntıları ve önerileri topluyoruz. Bunları konu bazında tasnif ederek, çözüm önerilerimizle birlikte, ilgili bakanlara iletiyoruz. Hükumetimiz de bunları baz alarak çözümler geliştiriyor. Şu ana kadar pek çok önerimiz hayata geçti. Bunları 3 başlık altında kısaca özetlemek istiyorum. Kamusal yükler; Krizden en çok etkilenen sektörlerdeki vergi ve sosyal güvenlik prim ödemeleri faizsiz olarak 6 ay ertelendi. Kamu kurumlarının mal sahibi olduğu yerlerdeki özel sektörün kira ödemeleri de 3 ay sonraya bırakıldı. Finansman; Firmaların bankalara kredi ödemeleri 3 ay sonraya ötelendi. Ayrıca kamu bankaları öncülüğünde firmalara uzun vadeli ve düşük faizli kredi imkanları sağlandı. TOBB’un kurucu ortağı olduğu Kredi Garanti Fonu’nun kefalet verme kapasitesi iki katına çıkarıldı. Bu fon, firmalara kefalet vererek, onların bankalardan daha kolay kredi alabilmesini sağlıyor. İstihdam; Faaliyetleri duran veya azalan firmalardaki istihdam korumak üzere, Kamu tarafından Kısa Çalışma Ödeneği sağlandı. Çalışanların ücreti, 3 ay süreyle, buradan karşılandı. Tüm bunların yavaş yavaş etkisini gösterdiklerini gözlemliyoruz. Şirketlerimiz özellikle KOBİ’lerimizin rahat bir nefes almasını sağladık. Bunlar dışında hükumetimiz ülke çapında insan hareketini kısıtlayan önlemler de aldı. İnsanların toplu olarak dışarıda bulunmasına sınırlamalar getirildi. 20 yaş altındakiler ile 65 yaş üstündekilerden evden dışarı çıkmaması istendi. Şehirlerarası tüm kara ve hava trafiği ile yurt dışı gidiş ve gelişler durduruldu. Çok şükür, bu hastalığın yayılması azaldı ve hükumetimiz de bu kısıtlamaları kaldırmaya başladı. Ama ev dışında tüm vatandaşların maske takması zorunluluğu devam ediyor. Biz bu süreçte şunu da gördük; Her ülke bu hastalığı kendi imkânları ile bertaraf edecek. Ama bilgi ve birikimimizi paylaşmamız lazım. Devletlerimiz dayanışma içinde, iş dünyamız da dayanışma içinde olmalı.”

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Zonguldak haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Zonguldak Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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