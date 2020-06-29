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Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Huzurevi çalışanının ikinci koronavirüs testi negatif çıktı

DHA

Sinan KABATEPE/EREĞLİ (Zonguldak), (DHA)ZONGULDAK Valisi Mustafa Tutulmaz, Ereğli Huzurevi'nde çalışan bir kişinin koronavirüsle ilgili ilk testinin pozitif ikinci testinin negatif çıktığını, bir kez daha test yapılacağını söyledi.  Göreve yeni başlayan Zonguldak Valisi Mustafa Tutulmaz, Ereğli ilçesinde ziyaretlerde bulundu. Gazetecilere açıklamalarda bulunan Vali Tutulmaz, "Nefretle, olumsuzluklarla, moral bozucu işlerle fazla uğraşmamamız lazım. Enerjimizi kötü alanlarda kullanmamamız lazım, hepimiz ortak paydamız Zonguldak çerçevesinde, sevgi dilini kullanarak Zonguldak´ı daha ileri bir...

Huzurevi çalışanının ikinci koronavirüs testi negatif çıktı

<br>Sinan KABATEPE/EREĞLİ (Zonguldak), (DHA)ZONGULDAK Valisi Mustafa Tutulmaz, Ereğli Huzurevi'nde çalışan bir kişinin koronavirüsle ilgili ilk testinin pozitif ikinci testinin negatif çıktığını, bir kez daha test yapılacağını söyledi. <br>Göreve yeni başlayan Zonguldak Valisi Mustafa Tutulmaz, Ereğli ilçesinde ziyaretlerde bulundu. Gazetecilere açıklamalarda bulunan Vali Tutulmaz, "Nefretle, olumsuzluklarla, moral bozucu işlerle fazla uğraşmamamız lazım. Enerjimizi kötü alanlarda kullanmamamız lazım, hepimiz ortak paydamız Zonguldak çerçevesinde, sevgi dilini kullanarak Zonguldak´ı daha ileri bir aşamaya nasıl getirebiliriz bu konuda kafa yormamız gerekir. Buna özellikle dikkat edelim. Nefret dilini lütfen kullanmayalım, birlik beraberlik içinde hareket edelim" dedi. <br>Ereğli Huzurevi'nde çalışan bir kişinin yapılan ikinci koronavirüs testinin negatif çıktığını belirten Vali Tutulmaz, "Ereğli Huzurevi'nde çalışanlardan bir tanesinin koronavirüs ile ilgili yapılan ilk testi pozitif ikinci testi ise negatif çıktı. Bir kez daha test yapılacak. Bu sırada bu arkadaşın çalıştığı bölümde ki arkadaşları da bir hafta bekletiyoruz. Kesin sonuç çıktığında gereken yapılacak." diye konuştu. DHA-Güvenlik Türkiye-Zonguldak / Ereğli Sinan KABATEPE<br>2020-06-29 19:43:00<br>

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Zonguldak haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Zonguldak Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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