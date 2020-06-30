Fatih Sondaj Gemisi, Zonguldak'ta (2)

<br>GEMİ, İLGİ ODAĞI OLDU<br>Zonguldak'ın Filyos açıklarındaki Türkiye'nin ilk milli sondaj gemisi 'Fatih', görenlerin ilgisini çekti. 'Fatih'i görünce cep telefonlarının kameralarıyla fotoğrafını çekenler, gururlandıklarını söyledi. Geminin kendisini gururlandırdığını dile getiren Serdar Demiralay, "Memleketimize hayırlı, uğurlu olsun. Zonguldak açıklarına 'Fatih' sondaj gemimiz geldi" dedi.DHA-Genel Türkiye-Zonguldak Gürkay GÜNDOĞAN<br>2020-06-30 10:21:29<br>
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