Başkan Posbıyık, Vergi Dairesi Başkanı’nı ziyaret etti

Zonguldak’ın Ereğli İlçesi Belediye Başkanı Halil Posbıyık, Zonguldak Vergi Dairesi Başkanı Halil İbrahim Temiz’i ziyaret etti. Görüşmede, Kdz. Ereğli Belediyesi ile Erdemir arasındaki vergi uyuşmazlıkları ve diğer konular ele alındı.

Kdz. Ereğli Belediye Başkanı Halil Posbıyık, Zonguldak Vergi Dairesi Başkanlığı’nı ziyaret etti. Posbıyık, pandemi koşulları nedeniyle daha önce ziyaret edemediği Zonguldak Vergi Dairesi Başkanı Halil İbrahim Temiz’e yeni görevinde başarılar diledi. Görüşmede ayrıca Kdz. Ereğli Belediyesi ile Erdemir arasında yaşanan vergi uyuşmazlıkları ile diğer konular ele alındı.

Ziyarette Zonguldak Vergi Dairesi Başkan Yardımcısı Abdurrahman Kösemen ve Kdz. Ereğli Belediyesi Başkan Danışmanı Mustafa Çevik de yer aldı.

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