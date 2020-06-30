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Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Zonguldak'ta drone destekli uyuşturucu operasyonu: 1 tutuklama

DHA

ZONGULDAK, (DHA)ZONGULDAK'ta, drone ile tespit edilen kenevir tarlasına polis ekiplerince düzenlenen operasyonda 534 adet kenevir ele geçirildi, 1 kişi tutuklandı. İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, kentte uyuşturucu madde ticareti yapıldığı ihbarı üzerine çalışma başlattı. Kenevir ekili tarlayı drone ile tespit eden ekipler, ardından operasyon düzenledi. Operasyonda, tarlaya ekilmiş 534 adet kenevir ele geçirildi. Gözaltına alınan S.Ç. (58) işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi. Savcılıktaki ifadesinin ardından nöbetçi mahkemeye çıkarılan S.Ç., 'Uyuşturucu...

Zonguldak'ta drone destekli uyuşturucu operasyonu: 1 tutuklama

<br>ZONGULDAK, (DHA)ZONGULDAK'ta, drone ile tespit edilen kenevir tarlasına polis ekiplerince düzenlenen operasyonda 534 adet kenevir ele geçirildi, 1 kişi tutuklandı.<br>İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, kentte uyuşturucu madde ticareti yapıldığı ihbarı üzerine çalışma başlattı. Kenevir ekili tarlayı drone ile tespit eden ekipler, ardından operasyon düzenledi. Operasyonda, tarlaya ekilmiş 534 adet kenevir ele geçirildi. Gözaltına alınan S.Ç. (58) işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi. Savcılıktaki ifadesinin ardından nöbetçi mahkemeye çıkarılan S.Ç., 'Uyuşturucu madde ticareti yapmak' suçundan tutuklandı.DHA-Güvenlik Türkiye-Zonguldak Gürkay GÜNDOĞAN<br>2020-06-30 20:05:29<br>

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Zonguldak haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Zonguldak Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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