'Özel Güvenlik Görevlileri Günü ve Özel Güvenlik Haftası' kutlandı

Özel Güvenlik Kanunu’nun yürürlüğe girdiği 26 Haziran 2004 yılından bu yana her yıl, 26 Haziran “Özel Güvenlik Görevlileri Günü”, 2630 Haziran tarihleri arası da “Özel Güvenlik Haftası” BEÜ’de kutlandı.

Özel Güvenlik Teşkilatının 16. kuruluş yıl dönümü münasebetiyle BEÜ’de kutlama programı yapıldı. Tahir Karaoğuz konferans salonunda gerçekleşen etkinliğe BEÜ Genel Sekreter Yardımcıları Fehmi Gür ve Mustafa İnan ile birlikte, üniversitede görev yapan özel güvenlik görevlileri katıldı.

Etkinlik kapsamında Genel Sekreter Yardımcıları Gür ve Mustafa İnan özel güvenlik personeline mini bir söyleşi gerçekleştirerek, üniversiteye olan desteklerinden dolayı kendilerine teşekkür etti. Güvenlik görevlileri de basta BEÜ Rektörü Prof. Dr. Mustafa Çufalı olmak üzere tüm yöneticilere katkılarından dolayı teşekkür ettiler. Program günün anlam ve önemi dolayısıyla kutlama pastasının kesilmesi ile sona erdi.



"Tüm özel güvenliklerin günü kutlu olsun"

Bülent Ecevit Üniversitesi yayımladığı mesajında tüm özel güvenlikçilerin gününü kutladı. Üniversite tarafından yayımlanan mesaj şöyle; Zonguldak Bülent Ecevit Üniversitesi olarak, milletimizin huzuru ve güvenliğinin sağlanmasında, kamu düzeninin korunmasında kolluk kuvvetlerinin en büyük destekçileri olan başta üniversitemiz personeli olmak üzere tüm özel güvenlik çalışanlarının ‘Özel Güvenlik Görevlileri Günü ve Özel Güvenlik Haftası’nı kutluyor, görevlerinde başarılar diliyoruz.

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