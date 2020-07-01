Zonguldak'ta zincirleme kaza: 4 yaralı

<br>Gürkay GÜNDOĞAN/ZONGULDAK, (DHA)ZONGULDAK'ta, 6 aracın karıştığı zincirleme kazada 4 kişi yaralandı.<br>Kaza, saat 19.00 sıralarında Milli Egemenlik Caddesi'nde meydana geldi. İddiaya göre ani fren yapan bir araca, arkadan gelen otomobil çarptı. Kazaya, duramayan diğer otomobillerin de karışmasıyla zincirleme kaza oluştu. Toplam 6 aracın karıştığı kazada sürücülerden Ramazan Aydın, yaralandı. İhbar üzerine gelen sağlık ekiplerinin müdahalede bulunduğu Aydın, Zonguldak Atatürk Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Kazada hafif yaralanan 3 kişi de hastanede tedaviye alındı. Kaza nedeniyle trafik bir süre aksarken, araçların kaldırılmasıyla normale döndü.<br>Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.DHA-Güvenlik Türkiye-Zonguldak Gürkay GÜNDOĞAN<br>2020-07-01 20:31:36<br>
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