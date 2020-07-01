Alaplı Devlet Hastanesi'ne yeni başhekim atandı

'Anneannem ve ben'

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Alaplı Devlet Hastanesi Başhekimi Genel Cerrah Uzmanı Ozan Özlücan, başhekimlik görevinden ayrıldı. Özlücan’ın yerine daha önce hastanede görev yapan Kadın Doğum Uzmanı Rabia Başar Açıkgöz atandı.

Özlücan; "Tüm Alaplı daha iyilerine layık daha güzel günleri hak ediyor. Elbetteki bayraklar devir edilecek devir alınacak. Gerek hekimlikte gerekse yöneticilikte çok değerli kişiler tanıdım. Yerime geçecek arkadaşımda sağlık adına Alaplı'ya önemli katkılar sağlayacaktır" dedi.

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