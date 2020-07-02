Jandarmanın 31 operasyonunda 8 şüpheli tutuklandı

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Zonguldak’ta jandarma ekiplerinin Haziran ayında düzenlediği 31 operasyonda 8 şüpheli tutuklandı.

Zonguldak İl Jandarma Komutanlığınca uyuşturucu ile mücadele kapsamında geçen Haziran ayı içerisinde 31 operasyon düzenlendi.

Operasyonlarda 41 şüpheli yakalanırken bu şüphelilerden 8’i tutuklanarak ceza evine gönderildi. Operasyonlarda 3 bin 890 kök kenevir, bin 22 extacy uyuşturucu hap, 636 gram kubar esrar, 7 tabanca, 3 av tüfeği ve 219 adet çeşitli ebatlarda fişek ele geçirildi.

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