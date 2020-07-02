Yeşil Mahalle sakinleri, belediyeden çalışmanın hızlanmasını istiyor Mahalle sakinleri; “Bu kadar toz arasında maske takmaya gerek yok”

Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM
Whatsapp Hattı 0536 266 79 69
Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
  • Habertürk Android Uygulaması
  • Habertürk iPhone Uygulaması
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Yeşil Mahalle sakinleri, belediyeden çalışmanın hızlanmasını istiyor Mahalle sakinleri; “Bu kadar toz arasında maske takmaya gerek yok”

İHA

Zonguldak Belediyesi tarafından Yeşil Mahalle'de yapımı devam eden alt yapı çalışmalarının hızlanmasını isteyen mahalleli, toza maruz kaldıklarını ifade ettiler.

Yeşil Mahalle sakinleri, belediyeden çalışmanın hızlanmasını istiyor Mahalle sakinleri; “Bu kadar toz arasında maske takmaya gerek yok”

Zonguldak Belediyesi tarafından Yeşil Mahalle'de yapımı devam eden alt yapı çalışmalarının hızlanmasını isteyen mahalleli, toza maruz kaldıklarını ifade ettiler.
Zonguldak Belediyesi tarafından Yeşil Mahallede yaklaşık 2 aydır yapımı devam eden alt yapı çalışmaları nedeniyle vatandaşlar yaz günlerinde cam pencere açamaz hale geldi. Mahalle halkı tozdan cam kapı açamadıklarını ifade ederek Fen işleri ekipleri tarafından yapılan çalışmaların bir an önce bitirilmesini istedi. Ekiplerin sulama yaptıklarını fakat yetmediğini belirten vatandaşlar, "Burası yaklaşık 3 aya yakın çalışmalar devam ediyor. Buralara kum yığdılar arabalar gelip geçiyor evde tozdan duramıyoruz. Evde kanser hastası eşim var. Balkona çıkamıyoruz, çamaşır asamıyoruz. Mahalle halkı olarak sıkıntıdayız. Bu konuda başkanımızdan yardım istiyoruz. Su arabası gelecek yıkayacak nereye yetiştirsin ayrı konu ama bu kadar kirin içerisinde maske takmaya gerek yok. Tozdan duramıyoruz. Burası ana yol buradan kaç tane araba geçiyor. Bu kadar toz bu kadar insana eziyet edilmez ki. Ne yapılacaksa yapılsın artık. 10 kere telefon ediyoruz gelsinler sulasınlar diye o kadar bunaldık artık. Bu kadar eziyet olmaz. Yetkililerden bu konuda yardım istiyoruz" dediler.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Zonguldak haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Zonguldak Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

İLGİLİ HABERLER

Yoldaki çalılık alana çarparak durabildi: 2 yaralı
YEREL HABERLER Yoldaki çalılık alana çarparak durabildi: 2 yaralı
Alaplı Ziraat Odası Başkanı; "Fındık fiyatı tarihi rekorunu kıracak"
YEREL HABERLER Alaplı Ziraat Odası Başkanı; "Fındık fiyatı tarihi ...
Jandarmanın 31 operasyonunda 8 şüpheli tutuklandı
YEREL HABERLER Jandarmanın 31 operasyonunda 8 şüpheli tutuklandı
Katil arılara karşı laboratuvarda 'böcek' üretilecek
YEREL HABERLER Katil arılara karşı laboratuvarda 'böcek' üretilecek
2 günde 30 araca hız sınırından 9 bin 240 TL ceza
YEREL HABERLER 2 günde 30 araca hız sınırından 9 bin 240 TL ceza
Alaplı Devlet Hastanesi'ne yeni başhekim atandı
YEREL HABERLER Alaplı Devlet Hastanesi'ne yeni başhekim atandı
Zonguldak'ta zincirleme kaza: 4 yaralı
YEREL HABERLER Zonguldak'ta zincirleme kaza: 4 yaralı
Devrek’te asker konvoyuna ceza yağdı
YEREL HABERLER Devrek’te asker konvoyuna ceza yağdı
Posbıyık istihdama yönelik iki proje açıkladı
YEREL HABERLER Posbıyık istihdama yönelik iki proje açıkladı
Kdz. Ereğli Belediyesi encümen ve komisyon seçimleri yapıldı
YEREL HABERLER Kdz. Ereğli Belediyesi encümen ve komisyon seçimleri ...
Kdz. Ereğli’de denizcilik ve kabotaj bayramı kutlandı
YEREL HABERLER Kdz. Ereğli’de denizcilik ve kabotaj bayramı kutlandı
BEÜ ile BAKKA arasında protokol imzalandı
YEREL HABERLER BEÜ ile BAKKA arasında protokol imzalandı
Türkiye'de 'Sıfır Atık' belgesi alan ilk termik santral, Eren Enerji oldu
YEREL HABERLER Türkiye'de 'Sıfır Atık' belgesi alan ilk termik ...
3 nesil saatçilik mesleğini sürdürüyorlar
YEREL HABERLER 3 nesil saatçilik mesleğini sürdürüyorlar
Sarıoğlu, "TÜFE’yi emekli ve yaşlıların maddelerine göre açıklayın"
YEREL HABERLER Sarıoğlu, "TÜFE’yi emekli ve yaşlıların maddelerine ...
Eren Enerji Türkiye'de "Sıfır Atık" belgesi alan ilk termik santral oldu
YEREL HABERLER Eren Enerji Türkiye'de "Sıfır Atık" belgesi alan ilk ...
(Özel) 20 kişilik ekip titizlikle çalıştı, 2700 yıllık antik kentin kriptosu ortaya çıkartıldı Karadeniz'in Efes'inde çalışmalar titizlikle sürüyor
YEREL HABERLER (Özel) 20 kişilik ekip titizlikle çalıştı, 2700 ...
Zonguldak'ta Denizcilik ve Kabotaj Bayramı kutlamaları
YEREL HABERLER Zonguldak'ta Denizcilik ve Kabotaj Bayramı ...
Çaycuma İlçe Milli Eğitimden kurumlara hayırlı olsun ziyareti
YEREL HABERLER Çaycuma İlçe Milli Eğitimden kurumlara hayırlı olsun ...
Devrek Baston Park yerli ve yabancı ziyaretçilerini bekliyor
YEREL HABERLER Devrek Baston Park yerli ve yabancı ziyaretçilerini ...
Emniyetten droneli uyuşturucu operasyonu: 1 tutuklama
YEREL HABERLER Emniyetten droneli uyuşturucu operasyonu: 1 tutuklama
'Özel Güvenlik Görevlileri Günü ve Özel Güvenlik Haftası' kutlandı
YEREL HABERLER 'Özel Güvenlik Görevlileri Günü ve Özel Güvenlik ...
Zonguldak'ta drone destekli uyuşturucu operasyonu: 1 tutuklama
YEREL HABERLER Zonguldak'ta drone destekli uyuşturucu operasyonu: 1 ...
Başkan Posbıyık, Vergi Dairesi Başkanı’nı ziyaret etti
YEREL HABERLER Başkan Posbıyık, Vergi Dairesi Başkanı’nı ziyaret ...

Sizlere daha iyi bir hizmet sunabilmek için sitemizde çerezlerden faydalanıyoruz. Sitemizi kullanmaya devam ederek çerezleri kullanmamıza izin vermiş oluyorsunuz. Detaylı bilgi almak için 'Çerez Politikasını' ve 'Gizlilik Politikasını' inceleyebilirsiniz.

TAMAM Daha fazla bilgi

X