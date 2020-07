Devrek Belediyesi meclis toplantısı gerçekleşti

Devrek Belediyesi tarafından her ay yapılan meclis toplantısı başkan ve meclis üyelerinin katılımı gerçekleştirildi.

Zonguldak’ın Devrek ilçesi Belediyesi tarafından her ay düzenli olarak gerçekleştirilen aylık Belediye Meclis Toplantısı Başkan ve Meclis Üyelerinin katılımı ile Devrek Otobüs Terminali Binası Meclis Toplantı Salonunda gerçekleştirildi. Belediye Başkanı Çetin Bozkurt Başkanlığında gerçekleştirilen toplantı Saygı duruşu ve İstiklal Marşının okunması ile başlayan toplantıda 13 gündem maddesi görüşüldü. 2020 Yılı 4. Olağan toplantısında, Belediyenin Encümeni ve İhtisas Komisyonlarında görev alan Üyelerin yeniden belirlenmesi, Belediye Başkanının 2019 Yılı Faaliyet Raporunun okunması, Belediyenin 2019 Yılı Denetim Komisyonu Raporunu okunması ve tetik edilmesi İmar Komisyonunun Kararlarının görüşülmesi, Eski Mahalle Sazlıkçayı Mevkii 467 ada 1 parselde (Emniyet Tesis Alanı) imar planı değişiklik talebinin görüşülmesi, Başkent Elektrik Dağıtım A.Ş.’nin Yeni Mahalle 104 ada 10 parselde (Trafo Yeri) imar planı değişiklik talebinin görüşülmesi, Belediyenin Kiracı ve Su Mükelleflerine tahakkuk eden borçların gecikme zamları ile ilgili konunun görüşülmesi, Belediye tarafından açılacak olan sanat ve beceri kursları konusunun görüşülmesi, Belediyeye ait 1 adet iş makinesi (paletli yükleyici) ile ilgili alımsatım talebi dosyasının görüşülmesi, Belediyenin 2019 Mali Yılı Gelir Gider Kesin Hesabının tetkik edilmesi, Belediyeye 1 Adet araç alınması talebinin görüşülmesi, Belediyeye ait açık hava reklam işletmecilik hakkının (BilboardRaketDigital Reklam) kiraya verilmesi talebinin görüşülmesi, Devrek Bel İmar Ltd. Şti.’nin Genel Kurul için Belediye Başkanı’na Yetki Verilmesi talebin görüşülmesinin ardından toplantı sona erdi.

