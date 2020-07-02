Erdemir Genel Müdürü Oral, Vali Tutulmaz ile görüştü

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Ereğli Demir ve Çelik Fabrikaları T.A.Ş. (ERDEMİR) Genel Müdürü Salih Cem Oral, Zonguldak Valisi Mustafa Tutulmaz'ı ziyaret etti.

ERDEEMİR Genel Müdürü Salih Cem Oral, Zonguldak Valisi Mustafa Tutulmaz'ı ziyaret ederek hayırlı olsun dileklerini iletti. Erdemir'in faaliyetleri konusunda bilgi veren Genel Müdür Salih Cem Oral, Erdemir’in Zonguldak’a ve Ereğli’ye sağladığı katkılardan bahsetti.

Ziyaretin ardından ERDEMİR Genel Müdürü Salih Cem Oral ve Zonguldak Valisi Mustafa Tutulmaz anı fotoğrafı çektirdi.

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