Kamyonun altına giren otomobil metrelerce sürüklendi

Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM
Whatsapp Hattı 0536 266 79 69
Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
  • Habertürk Android Uygulaması
  • Habertürk iPhone Uygulaması
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Kamyonun altına giren otomobil metrelerce sürüklendi

İHA

Zonguldak'ın Ereğli ilçesinde kamyon çarptığı otomobili metrelerce sürükledi. Kazada otomobil sürücüsü ile birlikte araçta bulunan biri çocuk 2 kişi yaralandı.

Kamyonun altına giren otomobil metrelerce sürüklendi

Zonguldak’ın Ereğli ilçesinde kamyon çarptığı otomobili metrelerce sürükledi. Kazada otomobil sürücüsü ile birlikte araçta bulunan biri çocuk 2 kişi yaralandı.
Kaza EreğliAlaplı ilçeleri arası karayolunun Elmatepe Mahallesi mevkisinde bulunan köprülü kavşak mevkisinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Armağan K.idaresindeki 81 AAB 204 plakalı kamyon önünde seyir eden Ercan K.(39) idaresindeki 67 TR 589 plakalı otomobile çarptı. Çarpmanın etkisiyle ters dönen otomobil kamyon tarafından metrelerce sürüklendikten sonra durabildi. Kazada kullanılamaz hale gelen otomobilin sürücüsü ile araçta yolcu olarak bulunan Doğukan K. (21) ile Doruk Ç. (8) yaralandı. Vatandaşların haber vermesi üzerine olay yerine gelen 112 sağlık ekipleri yaralılara ilk müdahaleyi burada yaptıktan sonra ambulanslarla Kdz. Ereğli Devlet Hastanesi ile ilçedeki özel bir hastaneye kaldırdı. Yaralıların hayati tehlikesi bulunmazken kazaya karışan kamyon sürücü alkol testi yapıldıktan sonra ifadesi alınmak üzere karakola götürüldü.
Savcılık kaza ile ilgili olarak soruşturma başlattı.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Zonguldak haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Zonguldak Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

İLGİLİ HABERLER

Erdemir Genel Müdürü Oral, Vali Tutulmaz ile görüştü
YEREL HABERLER Erdemir Genel Müdürü Oral, Vali Tutulmaz ile görüştü
Elektrik direğinden düşen kıvılcım yangına yol açtı
YEREL HABERLER Elektrik direğinden düşen kıvılcım yangına yol açtı
Posbıyık, Alemdar Müze Gemisi’ne madalya istedi
YEREL HABERLER Posbıyık, Alemdar Müze Gemisi’ne madalya istedi
Zonguldak Kömürspor'da tüm futbolcular karantinaya alındı
YEREL HABERLER Zonguldak Kömürspor'da tüm futbolcular karantinaya ...
Devrek Belediyesi meclis toplantısı gerçekleşti
YEREL HABERLER Devrek Belediyesi meclis toplantısı gerçekleşti
Hırsızdan bıkan esnaf: Her gün harçlık ve yemek vereceğim, yeter ki uzak dursun
YEREL HABERLER Hırsızdan bıkan esnaf: Her gün harçlık ve yemek ...
Cezai ehliyeti bulunmayan hırsız bu kez dolaptan ciğer çaldı
YEREL HABERLER Cezai ehliyeti bulunmayan hırsız bu kez dolaptan ...
Çufalı, Üniversite Bilim Takımlarından Neta Aerospace’yi ziyaret etti
YEREL HABERLER Çufalı, Üniversite Bilim Takımlarından Neta ...
Yeşil Mahalle sakinleri, belediyeden çalışmanın hızlanmasını istiyor Mahalle sakinleri; “Bu kadar toz arasında maske takmaya gerek yok”
YEREL HABERLER Yeşil Mahalle sakinleri, belediyeden çalışmanın ...
Yoldaki çalılık alana çarparak durabildi: 2 yaralı
YEREL HABERLER Yoldaki çalılık alana çarparak durabildi: 2 yaralı
Alaplı Ziraat Odası Başkanı; "Fındık fiyatı tarihi rekorunu kıracak"
YEREL HABERLER Alaplı Ziraat Odası Başkanı; "Fındık fiyatı tarihi ...
Jandarmanın 31 operasyonunda 8 şüpheli tutuklandı
YEREL HABERLER Jandarmanın 31 operasyonunda 8 şüpheli tutuklandı
Katil arılara karşı laboratuvarda 'böcek' üretilecek
YEREL HABERLER Katil arılara karşı laboratuvarda 'böcek' üretilecek
2 günde 30 araca hız sınırından 9 bin 240 TL ceza
YEREL HABERLER 2 günde 30 araca hız sınırından 9 bin 240 TL ceza
Alaplı Devlet Hastanesi'ne yeni başhekim atandı
YEREL HABERLER Alaplı Devlet Hastanesi'ne yeni başhekim atandı
Zonguldak'ta zincirleme kaza: 4 yaralı
YEREL HABERLER Zonguldak'ta zincirleme kaza: 4 yaralı
Devrek’te asker konvoyuna ceza yağdı
YEREL HABERLER Devrek’te asker konvoyuna ceza yağdı
Posbıyık istihdama yönelik iki proje açıkladı
YEREL HABERLER Posbıyık istihdama yönelik iki proje açıkladı
Kdz. Ereğli Belediyesi encümen ve komisyon seçimleri yapıldı
YEREL HABERLER Kdz. Ereğli Belediyesi encümen ve komisyon seçimleri ...
Kdz. Ereğli’de denizcilik ve kabotaj bayramı kutlandı
YEREL HABERLER Kdz. Ereğli’de denizcilik ve kabotaj bayramı kutlandı
BEÜ ile BAKKA arasında protokol imzalandı
YEREL HABERLER BEÜ ile BAKKA arasında protokol imzalandı
Türkiye'de 'Sıfır Atık' belgesi alan ilk termik santral, Eren Enerji oldu
YEREL HABERLER Türkiye'de 'Sıfır Atık' belgesi alan ilk termik ...
3 nesil saatçilik mesleğini sürdürüyorlar
YEREL HABERLER 3 nesil saatçilik mesleğini sürdürüyorlar
Sarıoğlu, "TÜFE’yi emekli ve yaşlıların maddelerine göre açıklayın"
YEREL HABERLER Sarıoğlu, "TÜFE’yi emekli ve yaşlıların maddelerine ...

Sizlere daha iyi bir hizmet sunabilmek için sitemizde çerezlerden faydalanıyoruz. Sitemizi kullanmaya devam ederek çerezleri kullanmamıza izin vermiş oluyorsunuz. Detaylı bilgi almak için 'Çerez Politikasını' ve 'Gizlilik Politikasını' inceleyebilirsiniz.

TAMAM Daha fazla bilgi

X