Hafriyat kamyonuyla çarpışan otomobildeki 3 kişi yaralandı

<br>Sinan KABATEPE/EREĞLİ (Zonguldak), (DHA)ZONGULDAK'ın Ereğli ilçesinde, Hafriyat kamyonu ile çarpışarak hurdaya dönen otomobildeki 1'i çocuk 3 kişi yaralandı.<br>Kaza, saat 19.30 sıralarında Elmatepe Mahallesi yeni köprü girişinde meydana geldi. Ercan Koşma (39) yönetimindeki 67 TR 589 plakalı otomobil, Armağan Karaca'nın kullandığı 81 KH 827 plakalı hafriyat kamyonu ile çarpıştı. Kazada, hurdaya dönen otomobilin sürücüsü Ercan Koşma ile araçta bulunan Doğukan Koşma (21) ve Doruk Çakır (5) yaralandı. Yaralılar, çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine sevk edilen sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından özel hastaneye kaldırıldı. Yaralıların sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.<br>Hafriyat kamyonu sürücüsü Armağan Karaca, otomobilin yolda savrulduğunu, kendisinin kaçmak için sol şeride girmesine rağmen çarpmaktan kurtulamadığını ileri sürdü.<br>Kazayla ilgili başlatılan soruşturma sürüyor. DHA-Güvenlik Türkiye-Zonguldak / Ereğli Sinan KABATEPE<br>2020-07-02 21:00:05<br>

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Zonguldak haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Zonguldak Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.