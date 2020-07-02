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Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Araç içinde maske takmayan 7 kişiye 6 bin 300 TL ceza

İHA

Araç içinde maske takmayan 7 kişiye 6 bin 300 TL ceza

Zonguldak’ın Ereğli ilçesinde araç içerisinde maske takmayan 7 kişiye toplamda 6 bin 300 TL ceza uygulandı.

Kdz. Ereğli İlçe Emniyet Müdürlüğü’ne bağlı Trafik Tescil Büro Amirliği ekipleri gün içerisinde bazı noktalarda araçlara yönelik maske uygulaması gerçekleştirdi. Yapılan uygulamada toplamda 7 kişiye araç içerisinde maske takmamaktan toplamda 6 bin 300 TL para cezası uygulandı. Ekiplerin maske denetimlerini aralıksız sürdüreceği belirtildi.

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