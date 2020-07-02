25 sürücüye hız sınırı ihlalinden 7 bin 200 TL ceza kesildi

Zonguldak’ın Ereğli İlçe Emniyet Müdürlüğüne bağlı trafik ekipleri plajlar bölgesinde yaptıkları radar kontrolünde hız sınırını aşan 25 araca 7 bin 200 TL para cezası uyguladı.
Kdz. Ereğli İlçe Emniyet Müdürlüğüne bağlı Trafik Tescil Büro Amirliği ekipleri geçtiğimiz yıllarda sık sık ölümlü ve yaralamaları kazaların yaşandığı EreğliAlaplı ilçeleri arası karayolunun plajlar mevkisinde radar uygulaması yapmaya başladı. Trafik ekipleri saat 18.00 ile 20.00 saatleri arasında yaptıkları kontrollerde hız sınırını aşan 10 adet kamyon, 4 adet otomobil ve 11 çekici olmak üzere toplam 25 araca 7 bin 200 TL para cezası uyguladı.
Kdz. Ereğli İlçe Emniyet Müdürlüğü son 3 gün içerisinde toplam 55 araca hız sınırı ihlalinden 16 bin 440 TL para cezası kesti.
-
Son Dakika
-
Canlı Yayın
- Gündem
- Ekonomi
-
Dünya
-
Spor
-
Canlı Skor
-
İddaa
-
Süper Lig
-
1.Lig
- Futbol
- Basketbol
- Tenis
-
Voleybol
-
NBA
-
Puan Durumu
-
Fikstür
- Canlı Skor
- Magazin
-
Kadın
- Sağlık
-
Yazarlar
-
Yaşam
-
Çocuk
- Teknoloji
-
Kültür Sanat
-
Gastro
-
Röportajlar
-
Grafik Haber
- Galeri
- Video
- Akıl Oyunları
-
Yerel Haberler
- Servisler
- Portallar
-
Künye
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.