Devrek’te trafik kazası: 2 yaralı

'Anneannem ve ben'

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Zonguldak'ın Devrek ilçesinde meydana gelen trafik kazasında 2 kişi yaralandı.

Edinilen bilgiye göre, Zonguldak’ın Devrek ilçesi Hışıroğlu mevkiinde H.Y idaresindeki 67 ABB 305 plakalı otomobil ile karşı yönden gelen H.Ü. idaresindeki 67 AAD plakalı otomobil çarpıştı. Kazada araç sürücüleri hafif şekilde yaralandı. Yaralanan sürücüler olay yerine gelen ambulanslarla Devrek Devlet Hastanesinde tedavi alınırken, kazayla ilgili soruşturma başlatıldı

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