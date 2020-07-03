Zonguldak merkezli 4 ilde FETÖ operasyonu: 5 şüpheli gözaltında

Zonguldak merkezli 4 ilde gerçekleştirilen FETÖ/PDY operasyonunda 5 şüpheli yakalanarak gözaltına alındı.
Zonguldak Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen FETÖ/PDY terör örgütü soruşturması kapsamında İl Emniyet Müdürlüğü KOM Şube Müdürlüğünce Zonguldak merkezli 4 ilde yapılan operasyon sonucunda toplam 5 şüpheli gözaltına alındı.
Şüphelilerin emniyetteki sorgularının ardından adliyeye sevk edilmesi bekleniyor.
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